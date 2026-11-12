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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Tim Ursinus
Traducido por

«Como si fuera el duodécimo hombre de los franceses»: la actuación de pesadilla de Gianluigi Donnarumma causa consternación y aviva un debate explosivo

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Aunque Italia sorprendió al vencer 3-1 a Francia en la Nations League, Gianluigi Donnarumma acaparó la atención sin quererlo. Una vez más.

El portero titular de Italia, que juega en el Manchester City, cometió varios errores. Uno de ellos tuvo consecuencias: sin apenas presión, Donnarumma envió un pase directamente a los pies de Michael Olise, que aprovechó el regalo para adelantar a su selección por 1-0.

Mientras Olise lograba algo inédito con la selección francesa, según opta este fue ya el 38.º error claro de la carrera del guardameta que acabó en un gol en contra. Siete de ellos llegaron con la camiseta de la Squadra Azzurra. Pero no fue la única jugada para tirarse de los pelos.

Donnarumma estuvo cerca de elevar esa cifra a 39 en el minuto 53, cuando intentó evitar un saque de esquina y mantuvo el balón en juego, ante la evidente sorpresa de la defensa italiana, que no reaccionó. La consecuencia fue una ocasión clarísima para Rayan Cherki, su compañero en el Manchester City. El jugador de 27 años logró, no obstante, desviar al poste con una gran parada el disparo de Cherki desde unos 20 metros.

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Aun así, la jugada provocó estupor en San Siro, en Milán. Tampoco el comentarista de DAZN Carsten Fuß daba crédito. «¿Pero qué le pasa a Donnarumma? Es como si fuera el duodécimo hombre de los franceses», exclamó.

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Al final, Donnarumma pudo agradecer a sus compañeros que su error no tuviera consecuencias mayores. Con dos goles de Pio Esposito (26 y 75) y uno de Davide Frattesi (63), Italia remontó y ganó el partido por 3-1, pese a fallar incluso un penalti. Así, el equipo dirigido por Roberto Mancini también superó a Francia en la clasificación y la lidera a falta de una jornada gracias a haber ganado el enfrentamiento directo con la selección francesa.

Gianluigi Donnarumma: en Inglaterra hace tiempo que se debate sobre la portería

La desafortunada actuación de Donnarumma encaja, además, con lo visto en las últimas semanas. Galardonado como mejor portero del mundo en 2021 y 2025, lleva semanas lejos de su mejor nivel. A principios de noviembre, en la ajustada victoria por 3-2 de los Skyblues ante el RB Leipzig en la Champions League, cometió un error al calcular mal un centro dirigido a Ridle Baku, autor del momentáneo 1-1. Hace alrededor de un mes también quedó en evidencia dos veces ante su exclub, el PSG, y a finales de octubre se le escapó un balón que podía haber detenido contra el Aston Villa.

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Entre los aficionados de los Cityzens, en todas las redes sociales y en la prensa inglesa hace tiempo que se ha abierto un debate sobre la portería. El entrenador Enzo Maresca reconoció públicamente los errores en cada ocasión, pero no cree que haya un problema en esa posición. Al fin y al cabo, Donnarumma tiene experiencia suficiente para afrontar la situación actual.

«No es preocupante», dijo Maresca tras el error ante el Leipzig. El sucesor de Pep Guardiola también descartó que el suplente Geronimo Rulli pudiera sustituirlo. El jugador de 34 años sabe desde su llegada en verano qué papel le corresponde. Maresca insistió, en cambio, en que la alineación titular del Manchester City es «siempre Gigio + diez jugadores».

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

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Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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