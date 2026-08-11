Desde hace semanas, los responsables del Borussia Dortmund se han impuesto un voto de silencio cuando se trata del ya acreditado y también muy fuerte interés por Said El Mala, del 1. FC Köln. Ambos clubes llevan tiempo negociando con dureza. Tendría que pasar algo muy extraño para que el BVB no cerrara el traspaso del jugador de 19 años.

Pero, a juzgar por las decenas de miles de declaraciones de futbolistas de los últimos años, ya se sabe: en este negocio no se debe descartar nada. Y ahí es donde entra Giannis Konstantelias. El jugador de 23 años del PAOK de Tesalónica sería el plan B del Dortmund en caso de que no se concrete lo de El Mala.

«Un poco de velocidad y un poco de regate en el uno contra uno son sin duda elementos que estamos buscando», reveló recientemente al menos el director deportivo del BVB, Ole Book, sobre el perfil de jugador que buscan. Tiene bastante sentido, ya que actualmente no hay nadie en la plantilla que reúna esas cualidades. Karim Adeyemi ya había sido traspasado al FC Barcelona.

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La increíble novela de traspaso de Giannis Konstantelias y el VfB Stuttgart

Konstantelias reúne plenamente esas cualidades. Sus puntos fuertes son el control en espacios reducidos, el regate, una técnica excelente y una buena visión de juego entre líneas. El griego es ambidiestro, seguro en el pase y puede desempeñarse con flexibilidad como mediapunta clásico o en las posiciones de banda.

Que Book tenga que ponerse en contacto con el PAOK, el campeón griego de 2024, si el caso Konstantelias acaba calentándose contra pronóstico, roza casi el milagro. El internacional, que ha jugado 18 veces con su selección y que hasta ahora ha disputado 189 partidos oficiales con el club en el que se formó, con 44 goles y 26 asistencias, ya ha estado varias veces a punto de salir.

En ese caso, Book haría bien en llamar a su colega Fabian Wohlgemuth, del VfB Stuttgart. El director deportivo del conjunto suabo vivió hace exactamente un año una auténtica odisea para llevar a Konstantelias al Neckar, y fracasó.

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El «presidente de la pistola» del PAOK prohíbe el traspaso de Konstantelias

No fue, sin embargo, por culpa propia. Sino por Ivan Savvidis, un empresario ruso-griego y presidente del PAOK desde hace casi diez años. Conviene recordar: Savvidis es aquel que, en marzo de 2018, en un partido caliente entre el PAOK y el AEK Atenas, tras un gol anulado, irrumpió furioso en el césped con una pistola en el cinturón para pedir explicaciones al árbitro. El campeonato griego quedó suspendido durante tres semanas y, cuatro años después, el hombre de 67 años recibió una pena condicional de 25 meses.

Savvidis no quería dejar salir a Konstantelias bajo ningún concepto, pero acabó cediendo por el deseo del jugador de cambiar de club y por la perspectiva de recibir del VfB los 20 millones de euros de traspaso que pretendía. Pero no contaba con los muy emocionales aficionados del PAOK. Estos se echaron encima, y eso es decirlo de forma suave, y criticaron duramente la actuación del club, que quería dejar marchar al mejor jugador de la plantilla precisamente en la temporada del 100º aniversario.

Y así, cuando estaba en la puerta de embarque del aeropuerto de Ámsterdam, poco antes de partir hacia Stuttgart, Konstantelias recibió una llamada de Savvidis. El mensaje fue claro: traspaso cancelado, vuelve de inmediato a la concentración en La Haya. Unos días después, Konstantelias y Savvidis posaban en una foto con el pulgar hacia arriba y se dedicaban declaraciones mutuamente elogiosas, con evidente aire escenificado, porque Konstantelias había ampliado su contrato hasta 2029.

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«Como si estuvieras viendo a Neymar»: Giannis Konstantelias brilló desde muy temprano

Konstantelias cerró la pasada temporada con 14 goles y nueve asistencias en 40 partidos. Aparentemente, se quitó de encima de inmediato toda la novela del traspaso y fue convirtiéndose cada vez más en el líder del equipo. El capitán del PAOK, Dimitris Pelkas, escribió en su historia de Instagram: «Un pequeño mago entre nosotros».

Konstantelias, de todos modos, está acostumbrado a los traspasos frustrados desde muy joven. Tres años antes de debutar en una competición internacional, en septiembre de 2021, y de ser calificado en los medios griegos como un «talento de 18 quilates», Konstantelias realizó una prueba con el FC Barcelona. Los catalanes ofrecieron 500.000 euros por el entonces jugador de solo 15 años. También el FC Bayern de Múnich y el FC Fulham presentaron una oferta, mientras que el Ajax de Ámsterdam y el FC Chelsea también mostraron interés.

Pero el PAOK se mantuvo firme en exigir una cantidad de siete cifras. Nadie quiso pagarla, así que Konstantelias se quedó en el club al que llegó en 2013. Lo hizo procedente del club amateur Agia Paraskevi, de Volos, la ciudad natal de Konstantelias. Allí ya había causado una enorme admiración desde niño. Alexandros Malakasiotis, entonces director de la academia del club, dijo sobre él: «Un jugador como él no aparece todos los días. Ni siquiera cada 50 años. Tiene dones únicos. Para mí, es un fenómeno. Cuando está en un uno contra uno, es como si estuvieras viendo a Neymar».

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«Puede hacer cosas mágicas»: este es el ídolo de Giannis Konstantelias

En una ocasión, Konstantelias se refirió al brasileño como «mi mayor ídolo», porque: «Encuentro su estilo de juego más atractivo que el de cualquier otro». Sobre el suyo propio dijo que es «creativo, siempre quiero aportar ese extra en el último tercio del campo».

Estuvo a punto de hacerlo en el Red Bull Salzburgo en la temporada posterior al título logrado en la última jornada. Konstantelias tenía entonces 21 años y su compañero austríaco Stefan Schwab dijo sobre él a kicker: «Es un tipo de jugador ofensivo que, en realidad, puede jugar en cualquier sistema. Tiene una técnica estupenda. Tiene velocidad, es bueno con el balón, puede desbordar a jugadores, puede poner a otros jugadores en escena. Es un jugador extraordinario, puede hacer cosas mágicas. Tiene absolutamente la calidad para jugar en una liga top».

Pero, como ya se puede imaginar, el traspaso no se concretó pese a las ofertas millonarias desde Salzburgo. Solo una vez cedió el PAOK a Konstantelias, aunque solo durante 162 días. Fue en el club belga KAS Eupen, donde jugó cedido en la segunda mitad de la temporada 2021/22, entre otros, bajo las órdenes del técnico alemán Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: plan B del BVB, interés de la Juventus de Turín

Estadísticamente, esa etapa no luce precisamente bien, con solo 157 minutos disputados y sin ninguna titularidad en ocho partidos jugados. Pero para su desarrollo fue enormemente importante esa breve experiencia en el extranjero. Después, Konstantelias fue convirtiéndose cada vez más en la gran revelación del PAOK.

Y ahora ya es verano otra vez. De nuevo circulan numerosos rumores sobre el centrocampista; una pista caliente conduce, por ejemplo, a la Juventus de Turín. Quizá Konstantelias se convierta pronto en la venta récord de este club histórico. Actualmente, ese ranking lo encabeza Stefanos Tzimas, que en 2025 se marchó al 1. FC Nürnberg y por el que el PAOK ingresó en total cerca de 22 millones de euros.

Konstantelias parece haberse acostumbrado al revuelo en torno a su figura. ¿Lo logrará esta vez con un cambio de club? En cualquier caso, no se deja afectar por su futuro incierto, algo que está demostrando ahora mismo: en tres partidos de la fase previa de la Europa League ya ha marcado tres goles y ha dado una asistencia.

Giannis Konstantelias: su carrera profesional, de un vistazo