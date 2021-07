Cómo sería la alineación del Real Madrid con David Alaba

El ex del Bayern puede jugar de central, centrocampista, extremo y lateral pero la saida de Ramos le invita a ocupar el centro de la defensa.

David Alaba vive sus primeras horas como jugador del Real Madrid y su presentación, más allá de los tópicos y los elogios a su nuevo club, ha estado marcada por las preguntas sobre la posición y el rol que le gustaría tener a las órdenes de Carlo Ancelotti.

El jugador austriaco empezó su carrera como extremo pero en el Bayern de Múnich acabó ocupando prácticamente todas las demarcaciones llegando a jugar también como mediocentro, como interior, como lateral y ya en las últimas temporadas como defensa central. Su polivalencia es una virtud pero también como una desventaja para un jugador que pocas veces ha ocultado que su posición favorita es la de centrocampista.

No obstante, Alaba ha sido diplómatico en su presentación y se ha mostrado abierto a jugar en cualquier posición y dejó claro que no pidió al Madrid que le prometieran ningún rol concreto antes de firmar: "Soy un jugador muy flexible, no es ningún secreto. La decisión es algo que corresponde al entrenador y yo confío en él. Sólo he podido hablar con él un par de minutos y ha sido muy poco de fútbol. No he pedido jugar en ninguna posición".

No obstante, la salida de Sergio Ramos y la presumibe marcha de Raphael Varane al Manchester United invitan a pensar que Alaba llega para ser central y, aunque sólo sea un mero detalle, se le ha asignado el dorsal 4 que ha dejado libre el capitán. Alaba aseguraba que lo ha elegido porque era el que estaba libre pero resulta evidente que tiene un valor simbólico para el club y para el aficionado y que le encasilla como defensa.

En Austria con su selección ha venido jugando en los últimos meses y también en la Eurocopa 2021 como lateral izquierdo, una posición que está cubierta con Mendy, Marcelo y el canterano Miguel Gutiérrez. En el centro del campo la competencia también es feroz con Casemiro, Kroos y Modric como indiscutibles y Fede Valverde como jugador número 12, por lo que todos los caminos invitan a pensar a que Alaba va a jugar de central formando pareja con Militao.