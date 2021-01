Cómo será la Copa Maradona 2021: fechas, formato, promedios y equipos que la disputan

El torneo de la Liga Profesional se jugará entre febrero y mayo.

El fútbol argentino continúa con su etapa de reorganización, luego de la pandemia, los sucesivos cambios administrativos y los movimientos dirigenciales. Y con la Copa Liga Profesional ya finalizada y Boca como gran campeón, los hinchas se preguntan: ¿cuándo empieza el nuevo torneo y cómo será?

Si bien no hubo una comunicación oficial de parte de la Liga Profesional Argentina, el boceto trabajado es nuevamente de una copa nacional, que volverá a llevar el nombre de Copa Diego Maradona 2021 y se extenderá desde febrero hasta mayo, cuando la actividad se detenga por la disputa de la Copa América, que también debió ser postergada un año por el Covid.

FORMATO

A diferencia del certamen recientemente terminado, esta vez el sistema será similar al de aquel campeonato del primer semestre del 2016: dos zonas, integradas por 13 equipos, con sistema de todos contra todos en cada grupo y la disputa de un clásico interzonal, para un total de 13 jornadas. De esta manera, no podrán compartir la misma zona los tradicionales rivales. Una vez finalizada esta etapa, avanzarán los cuatro mejores de cada grupo a la ronda eliminatoria, que se jugará a partido único en estadio neutral y con sistema de 1° vs. 4° y 2° vs. 3°. Los ganadores se enfrentarán en semifinales y la final se desarrollará el 30 de mayo, con sede a definir.

El sorteo se realizará este miércoles 3 de febrero a las 19 hs, tres días después de que finalice el Reducido de la Primera Nacional y se conozca al segundo ascendido.

FECHAS

El borrador original estipula que la primera fecha se disputará el fin de semana del 14 de febrero y la fase de grupos finalizará el 9 de mayo. Los cuartos de final serán el fin de semana del 16, las semifinales el 23 y la gran final el 30. Nuevamente, por lo ajustado del calendario, no habrá parate por la fecha de Eliminatorias del mes de marzo.

EQUIPOS PARTICIPANTES

El artículo sigue a continuación

A los 24 equipos que disputaron la última Copa Diego Maradona se le sumarán los dos ascendidos de la Primera Nacional: el primero en asegurarse un lugar fue Sarmiento de Junín, que venció por penales a Estudiantes de Río Cuarto; mientras que el restante saldrá de la final del Reducido que disputan este domingo 31 de enero Platense y Estudiantes RC.

PROMEDIOS

Si bien la postura dirigencial es mantener suspendidos los descensos hasta el final de la temporada 2022, a partir de este certamen los puntos volverán a sumar para los promedios, que fueran interrumpidos luego de la primera fecha de la malograda Copa Superliga 2020.