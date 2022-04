Cómo será la celebración del Real Madrid por el título de LaLiga: Visita a Cibeles, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid tiene preparada una pequeña celebración si consigue el título de Liga contra el Espanyol. La idea es que no se alargue mucho, pues el miércoles se disputa la vuelta de Champions contra el Manchester City y no se quiere caer en el error de disparar la euforia o alterar los planes de recuperación. Sin embargo, un hito como levantar la 35ª merece, como mínimo, una alegría junto a la afición.

Todo empezará con el pitido final, cuando los jugadores reciban el trofeo de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Estaba en duda su asistencia, pero ha reorganizado su agenda para poder asistir. Sobre el campo se entregará el premio y los jugadores comenzarán la celebración.

Visita del Madrid a Cibeles

Tras un rato de fiesta en el Bernabéu, el Madrid tiene preparado un autobús descapotable que le llevará a Cibeles, tal y como han informado varios medios nacionales. La idea es bajar todo el Paseo de la Castellana, arropados por la afición, hasta la famosa fuente, cuyas calles estarán cortadas desde más de una hora antes del final del partido. La misma está vallada y cuenta con una pasarela en la que los futbolista podrán pasearse con el título y ponerle una bufanda a la diosa. Se espera que más de 20.000 madridistas se den cita en una celebración que no se da desde antes de la pandemia.

Visita al Ayuntamiento y a la Comunidad

La habitual entrega del trofeo en los dos edificios más representativos de la ciudad no se dará de momento. La agenda, con la vuelta de Champions en apenas unos días, no permite que la plantilla haga visitas. No está descartado que se realice en algún momento de las próximas semanas, una vez el calendario rebaje su intensidad.