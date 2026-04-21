Los Guerreros del Desierto, liderados por el talentoso Riyad Mahrez, están listos para brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con una afición apasionada y un estilo que mezcla disciplina y genialidad, los Fennecs sueñan con brillar al otro lado del Atlántico.
GOAL tiene toda la información sobre entradas que necesitas para ver a Argelia en busca de la gloria al otro lado del Atlántico.
¿Cuándo juega Argelia en el Mundial 2026?
|Fecha
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|17 de junio de 2026
|Argentina vs. Argelia
|Hard Rock Stadium, Miami, FL
|Entradas
|23 de junio de 2026
|Jordania vs. Argelia
|NRG Stadium, Houston, TX
|Entradas
|28 de junio de 2026
|Argelia vs. Austria
|Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey
|Entradas
¿Dónde comprar entradas para los partidos de Argelia en el Mundial?
Las loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.
Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Argelia?
Los precios de las entradas para el Mundial de 2026 son dinámicos: varían según el estadio, el rival y la cercanía del partido.
Ver a un talento como Riyad Mahrez incrementa los precios por el gran interés de los aficionados al fútbol y de la comunidad argelina.
- Categoría 3 (la más económica): Estas localidades suelen estar en gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios oficiales parten de 70 dólares, pero la alta demanda de los partidos de Argelia las eleva en el mercado secundario a entre 175 y 380 dólares. Ideal para aficionados con presupuesto ajustado.
- Categoría 2: Equilibrio precio-vista; ubicadas en esquinas o zona intermedia. Precio: 400–850 dólares.
- Categoría 1: Experiencia premium junto a la línea de banda, con precios entre 1100 $ y más de 2800 $ para los partidos de grupo más destacados.
- Hospitalidad: para quienes buscan lujo, incluyen catering gourmet y acceso a salas VIP, desde 1.500 $ hasta 12.000 $ para palcos privados en estadios como MetLife o Hard Rock.
Para ahorrar, compra apenas confirmes tu viaje, pues las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan cerca del torneo.
¿Cómo comprar entradas VIP para Argelia?
Si quieres ver a los Fennecs con estilo, hay varios niveles de hospitalidad para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México:
- Match Club: nivel básico con asiento premium, menú delicatessen y zonas de bar comunes antes y después del partido. Evita las colas del estadio.
- Match Pavilion: Salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio; desde 2000 dólares por partido.
- The Pearl Lounge: Presente en recintos emblemáticos como el MetLife Stadium, ofrece el máximo lujo, con menús de seis platos y servicio de conserjería exclusivo.
- Sigue a tu equipo: paquete que asegura un asiento VIP para los tres partidos de la fase de grupos de Argelia, sin importar la ciudad. La forma más cómoda de apoyar a Mahrez evitando reservas individuales y estrés de viaje.
Qué esperar de Riyad Mahrez con Argelia
Mahrez es el motor creativo de Argelia: su toque exquisito, sus regates y su precisión en balón parado lo convierten en una estrella mundial. Aporta calma y liderazgo clave en la presión de un Mundial.
Más allá de la táctica, ver a Mahrez es todo un espectáculo: cada vez que toca el balón, el estadio contiene la respiración.
Para muchos aficionados de Norteamérica, esta será una oportunidad única de ver a uno de los jugadores más elegantes de la historia. Se espera que los partidos de Argelia sean de los más animados del torneo, llenos de verde y blanco, y del ritmo de los tambores de la fiel afición de los Fennecs.