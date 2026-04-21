Cómo seguir a Aymen Hussein en el Mundial 2026: entradas para Irak, información y más

Los Leones de Mesopotamia se han clasificado oficialmente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Liderados por su capitán y delantero Aymen Hussein, Irak venció 2-1 a Bolivia en la final de la repesca de Monterrey y se convirtió en el 48.º y último equipo en clasificar. Es su primera Copa desde 1986, cuando también se jugó en México.

Quedó encuadrado en el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal. Se espera que sus aficionados acudan en masa, y la demanda de entradas es histórica.

¿Cuándo juega Irak en el Mundial 2026?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026, 01:00 Irak vs. Noruega Estadio Gillette, Foxborough, MA Entradas 23 de junio de 2026, 00:00 Francia vs. Irak Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania Entradas 26 de junio de 2026, 22:00 Senegal vs. Irak BMO Field, Toronto, ON Entradas

¿Qué se puede esperar de Aymen Hussein con Irak en el Mundial de 2026?

Cuando Irak salga al campo en 2026, todos los ojos estarán sobre su carismático capitán, Aymen Hussein. El delantero de 30 años es un símbolo de la resistencia iraquí y lleva el peso de 40 años de espera de una nación por volver a un Mundial.

Tras anotar el histórico gol de la victoria ante Bolivia en la final de la repesca —también último tanto de la fase de clasificación—, Hussein llega al torneo en su mejor momento.

Con 1,89 m de altura, impone en el área y domina el juego aéreo. Ha marcado 32 goles en 89 partidos internacionales, lo que lo sitúa como el quinto máximo goleador de Irak. Durante el ciclo 2024-2026 marcó en 10 partidos seguidos, a solo uno del récord mundial.

Además de su olfato goleador, aporta un liderazgo tenaz a los Leones de Mesopotamia. Superó una gran tragedia personal y los desafíos de crecer en un Kirkuk devastado por la guerra, por lo que su fortaleza mental es su mayor baza.

En un grupo con Francia y Noruega, Irak confiará en él no solo por sus goles, sino por su capacidad para mantener el balón y guiar a jóvenes talentos como Zidane Iqbal y Ali Al-Hamadi.

¿Dónde comprar entradas para el Mundial de Irak?

La FIFA vende las entradas a través de su portal oficial. Debido a la alta demanda, es habitual encontrar colas virtuales y agotar las existencias en pocos minutos. El proceso se divide en fases: sorteos aleatorios y venta por orden de llegada.

Quienes no consigan boletos en los sorteos o prefieran una opción más directa pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

Además, los aficionados deben estar atentos a las asignaciones oficiales para las peñas. Si perteneces a una peña iraquí reconocida, es posible que se reserven zonas del estadio para los seguidores locales en momentos concretos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Irak?

Los precios de las entradas para el Mundial 2026, fijados con tarifas dinámicas, han generado debate.

A diferencia de ediciones pasadas, que tenían precios fijos en la fase de grupos, el torneo de 2026 aplicará tarifas dinámicas según popularidad y demanda. Como Irak se medirá a rivales de renombre como Francia, el coste de esos encuentros puede variar mucho.

Categoría 1 ( primera fila junto a la línea de banda): de 1000 a 2500 dólares para los encuentros más destacados.

primera fila junto a la línea de banda): de 1000 a 2500 dólares para los encuentros más destacados. Categoría 3 (la más barata): ubicadas en las gradas superiores, detrás de las porterías. Precios oficiales desde 60 dólares en sesiones limitadas, mientras que en el mercado libre oscilan entre 150 y 350 dólares.

ubicadas en las gradas superiores, detrás de las porterías. Precios oficiales desde 60 dólares en sesiones limitadas, mientras que en el mercado libre oscilan entre 150 y 350 dólares. Los paquetes de hospitalidad, con cena gourmet y acceso VIP, arrancan en varios miles de dólares y pueden superar los 10 000 dólares para las suites de élite.

Categoría 2: Asientos de gama media con buena vista lateral del campo. Precios entre 400 y 850 dólares, según el estadio.

Si buscas ahorrar, compra con antelación: las entradas más baratas se agotan primero y solo quedan las más caras.

¿Cómo comprar entradas VIP para Irak?

Si buscas una experiencia inolvidable para ver a los Leones de Mesopotamia, las opciones de hospitalidad te ofrecen eso: