¿Cómo se define la Superliga en caso de empate en el primer puesto?

La Superliga está que arde. Esta vez no hubo un amplio dominador y, por primera ocasión desde que se implementó el nuevo certamen de Primera División, hay más de un candidato a quedarse con el campeonato. Con varios equipos con pocos puntos de diferencia entre sí y apenas siete fechas a disputarse en este 2020, todo está por definirse y hasta perfectamente podría finalizar con más de uno en lo más alto. Entonces, ¿cómo se define al campeón en caso de que dos o más clubes terminen con la misma cantidad de unidades?

El punto uno del artículo ocho del reglamento del torneo de la SAF lo explica a la perfección:

Entonces, en caso de que sea un doble empate, se jugará una final única a las 72 horas siguientes de la última jornada. En caso de otra igualdad en ese choque, habrá dos tiempos suplementarios y, en caso de ser necesarios, tiros desde el punto del penal.

¿Y si hay más de dos? Como bien lo explica el artículo 111 del reglamento general de AFA mencionado en el punto anterior, se disputarán partidos entre los equipos igualados en estadios neutrales, consagrándose quien registre la mayor cantidad de puntos o la mayor diferencia de goles o la mayor cantidad de goles a favor, computándose exclusivamente los partidos jugados entre los empatados en el respectivo certamen.

Las disposiciones mencionadas en el artículo 111 de AFA:

I.- Primer puesto o posición que determine ascenso o descenso de categoría al finalizar el certamen: +

1) Empate entre dos equipos: Los empatados jugarán un partido, en estadio neutral, dentro de las 72 horas siguientes contadas desde la última jornada disputada.-

a) Si al término del partido de desempate subsistiera la igualdad, se jugará un tiempo suplementario de 30’ dividido en dos períodos de 15’cada uno.-

b) Si al término del tiempo suplementario subsiste la igualdad, el partido se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.-

c) Ejecución de tiros desde el punto penal:

1) El árbitro debe elegir el arco frente al cual se deban ejecutar todos los tiros.-

2) Deberá revolear una moneda y aquel equipo cuyo capitán haya ganado el revoleo, ejecutará el primer tiro.-

3) a) Sujeto a los términos de los siguientes párrafos c) y d), ambos equipos deberán ejecutar cinco tiros.-

b) Los tiros deben ejecutarse alternadamente.-

c) Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado cinco tiros, uno ha marcado más goles que los que el otro pudiera lograr aún completando sus cinco tiros, la ejecución de los mismos debe cesar.-

d) Si después que cada equipo haya ejecutado cinco tiros, ambos han marcado la misma cantidad de goles o no marcaron ninguno, la ejecución de los tiros debe continuar, en el mismo orden, hasta el momento en que cada equipo haya ejecutado nuevamente el mismo número de tiros (no necesariamente 5 tiros más) y que un equipo haya marcado un gol más que el otro.-

4) El equipo que marque la mayor cantidad de goles, si el número de tiros ejecutados coincide con los términos del párrafo anterior 3) a), 3) c) o 3) d), se clasificará para la vuelta siguiente de la competición o será declarado ganador de la competición según el caso.-

5) a) Con excepción a lo referido en el siguiente párrafo

b) sólo los jugadores que se encuentran en el campo de juego al final del partido, lo que significaría al final del tiempo suplementario tratándose de un partido en el cual el tiempo suplementario está autorizado, y todo aquel que habiendo abandonado el campo temporalmente, con o sin autorización del árbitro, no se encuentre en el campo de juego en ese momento, tomarán parte en la ejecución de los tiros.-

c) Siempre que su equipo no haya utilizado el número máximo de suplentes permitidos por el reglamento de la competición bajo el cual se disputa el partido, un guardameta que sufre una lesión durante la ejecución de los tiros, y quien, a causa de la lesión, está imposibilitado para continuar como guardameta, puede ser sustituido por un suplente.-

6) Cada tiro debe ser ejecutado por un jugador diferente y hasta que todos los jugadores elegibles de cada equipo, incluyendo al guardameta o al sustituto nombrado por quien fue reemplazado de acuerdo a los términos del párrafo 5) según sea el caso, no hayan ejecutado cada uno un tiro, un jugador del mismo equipo no podrá ejecutar un segundo tiro.-

7) Sujeto a los términos del párrafo 5) cualquier jugador elegible puede cambiar de puesto con su guardameta en todo momento durante la ejecución de los tiros.-

8) a) Fuera del jugador que esté ejecutando el tiro desde el punto penal y de los dos guardametas, todos los jugadores deben permanecer en el interior del círculo del centro durante la ejecución de los tiros.-

b) El guardameta que es compañero del tirador deberá situarse en el campo de juego, fuera del área penal en la cual se están ejecutando los tiros, detrás de la línea que corre paralela a la línea de meta y a no menos de 9,15 ms. del punto del penal.-

9) A menos que se manifieste lo contrario en los párrafos anteriores 1) a 8), las Reglas del Juego y las respectivas decisiones del International Board se aplicarán siempre que se pueda, en la ejecución de los tiros.-

II.- Empate entre más de dos equipos:

1) a) Cada equipo jugará un partido con los otros con quienes empate la posición, en estadios neutrales, determinándose por sorteo el orden en que aquellos se realizarán.-

b) Si la posición no quedara definida luego de realizados los partidos a que se refiere el punto anterior, aquella lo será en favor del equipo que registrase la mayor cantidad de puntos o la mayor diferencia de goles o la mayor cantidad de goles a favor, computándose exclusivamente los partidos jugados entre los empatados en el respectivo certamen. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.-