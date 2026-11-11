Como, Sánchez destroza un Ferrari de 350.000 euros en Nürburgring: ileso tras el choque

Robert Sanchez, portero del Como cedido por el Chelsea, salió ileso de un violento accidente en Nürburgring, Alemania, mientras conducía un Ferrari 488 Challenge Evo valorado en unos 350.000 euros.

El español de 28 años chocó contra las barreras a unos 110 km/h al tomar la célebre curva Caracciola-Karussell. El impacto destrozó la parte delantera del vehículo y obligó a los organizadores a interrumpir la sesión durante aproximadamente una hora.

Según informa The Sun, un testigo británico que circulaba por la pista justo detrás de él contó que Sánchez iba a una velocidad excesiva. El portero salió inmediatamente del coche, aparentemente sin sufrir daños, e incluso ayudó a recoger los restos del Ferrari.

Sánchez participaba en una jornada de conducción organizada por Circuit Days junto a seis amigos. Nürburgring, apodado el Infierno Verde, es uno de los circuitos más exigentes del mundo y fue escenario del dramático accidente de Niki Lauda en 1976.

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No es el primer episodio relacionado con la conducción del portero: el pasado abril recibió una multa de 1.520 libras por exceso de velocidad en Surrey. El español también es conocido por su pasión por los coches de lujo y por su colección de superdeportivos.