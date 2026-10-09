Cristiano Júnior, hijo de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, ha decidido representar a la selección de Portugal en lugar de otras selecciones, pese a la disputa existente entre su padre y el seleccionador Jorge Jesus, aunque sigue abierta la posibilidad de que cambie de opinión.

Ronaldo padre y Jesus entraron en un fuerte enfrentamiento después de que el entrenador dejara al delantero en el banquillo durante un partido de la Liga de Naciones de la UEFA ante Noruega la semana pasada, según el diario británico Sport Bible.

En los días posteriores, Ronaldo abandonó voluntariamente la concentración de la selección nacional y, desde entonces, emitió un comunicado incendiario en el que acusó al seleccionador de incumplir las promesas que le había hecho sobre los minutos de juego en múltiples ocasiones, mientras se mantiene la expectativa por saber si ambas partes podrán zanjar la disputa antes del parón internacional del próximo mes de noviembre.

No obstante, el hijo de Ronaldo, de 16 años, ha anunciado su compromiso de jugar para Portugal, pese a tener la opción de representar hasta otras tres selecciones.

Cristiano Júnior, que ocupa la posición de extremo izquierdo y juega con el pie derecho, milita actualmente en la academia del club saudí Al Nassr, tras haber jugado anteriormente en las academias de la Juventus y el Manchester United.

En el ámbito internacional de las categorías juveniles, el jugador ha participado con las selecciones portuguesas sub 15 y sub 16, pese a ser elegible para jugar con España, país en el que vivió más de cinco años durante la etapa de su padre en el Real Madrid.

El adolescente nació en el estado de California, lo que le permite representar a los Estados Unidos si así lo decide, mientras que podría haber un cuarto país al que tendría derecho a representar, dado que la identidad de su madre es desconocida.

Según el diario español As, el muchacho también tiene ascendencia de Cabo Verde a través de la abuela de su padre, aunque no cumple ninguna de las cuatro condiciones que establece la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, para jugar con el país africano.

Los registros de la Federación Portuguesa de Fútbol indican que Ronaldo Júnior ha marcado cinco goles en 13 partidos disputados con las selecciones juveniles portuguesas, habiendo logrado su debut internacional durante la victoria por tres goles a dos ante Croacia en el torneo Vlatko Marković, en el mes de mayo del año pasado.

Por su parte, Ronaldo padre ha marcado 146 goles en 234 partidos con la selección de Portugal, y la condujo a ganar el primer gran título de su historia, la Eurocopa 2016, antes de conquistar más títulos en la Liga de Naciones de la UEFA en los años 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo había declarado abiertamente su sueño de que su hijo se dedicara profesionalmente al fútbol, pese a que algunos deportistas aconsejan a sus hijos que no sigan sus pasos.