El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, bromeó sobre cómo frenar al delantero francés Kylian Mbappé antes del partido del martes de madrugada, en la segunda jornada del Mundial 2026.
Irak cayó 4-1 ante Noruega en su debut, mientras que Francia venció 3-1 a Senegal con dos goles de Mbappé.
En la rueda de prensa previa al duelo contra Francia, le preguntaron a Arnold por su plan para frenar a Mbappé. El técnico respondió, en tono de broma, según la cadena francesa «RMC»: «Preguntaremos si podemos alinear a tres porteros».
Además, elogió a Didier Deschamps: «Es un entrenador magnífico y una gran persona; los jugadores querrán ofrecer algo especial en su último Mundial».
Aunque reconoció que Francia es una de las favoritas al título, añadió: «Hemos venido a jugar y a mostrar nuestro estilo; el partido contra Noruega ya pasó y nos estamos preparando bien para enfrentar a Francia».
Y concluyó: «Enfrento cada partido con mentalidad ganadora e intento transmitírsela a los jugadores. Aún no hemos decidido quién será el portero titular contra Francia».