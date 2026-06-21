Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Iraq Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

¿Cómo piensas detener a Mbappé? El seleccionador de Irak responde: «Preguntaremos si podemos usar tres porteros»

Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
G. Arnold
K. Mbappe
D. Deschamps
Francia
Irak
EE. UU.
Australia

Arnold elogia a Deschamps y reitera que los Leones del Éufrates están preparados para enfrentarse a los Galos

El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, bromeó sobre cómo frenar al delantero francés Kylian Mbappé antes del partido del martes de madrugada, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Irak cayó 4-1 ante Noruega en su debut, mientras que Francia venció 3-1 a Senegal con dos goles de Mbappé.

En la rueda de prensa previa al duelo contra Francia, le preguntaron a Arnold por su plan para frenar a Mbappé. El técnico respondió, en tono de broma, según la cadena francesa «RMC»: «Preguntaremos si podemos alinear a tres porteros».

Además, elogió a Didier Deschamps: «Es un entrenador magnífico y una gran persona; los jugadores querrán ofrecer algo especial en su último Mundial».

Aunque reconoció que Francia es una de las favoritas al título, añadió: «Hemos venido a jugar y a mostrar nuestro estilo; el partido contra Noruega ya pasó y nos estamos preparando bien para enfrentar a Francia».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Irak crest
Irak
IRQ

Y concluyó: «Enfrento cada partido con mentalidad ganadora e intento transmitírsela a los jugadores. Aún no hemos decidido quién será el portero titular contra Francia».

Anuncios