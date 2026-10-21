Como mete al Manchester United en la historia de los escándalos europeos por cuarta vez

En una noche europea para el olvido, el Manchester United continuó su caída libre en la Liga de Campeones tras recibir una abultada derrota ante el Como italiano por cuatro goles a uno, en el marco de la ronda preliminar del torneo.

La derrota no fue un simple tropiezo pasajero, sino que entró en los registros del club como una de sus peores noches continentales. Según reveló la red mundial de estadísticas futbolísticas "Squawka", esta es la cuarta vez en la historia de las participaciones del Manchester United en la Liga de Campeones en la que recibe cuatro goles o más y sale derrotado.

Este historial negro comenzó tempranamente en 1994, cuando el Manchester United cayó por cuatro goles a cero ante el Barcelona en el Camp Nou, en una de las derrotas más sonadas de la generación de Sir Alex Ferguson en sus inicios europeos.

La pesadilla se repitió casi tres décadas después, concretamente en 2023, año que vivió un hundimiento defensivo sin precedentes: el equipo perdió por 4-3 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, antes de caer con el mismo resultado de 4-3 pocas semanas después ante el FC Copenhague en Dinamarca, en una edición que fue la peor del United en su historia reciente en la Liga de Campeones.

Y la gran desgracia llegó hoy, en 2026, ante el Como, un equipo que no posee ningún legado europeo, con lo que el United encajó la cuarta goleada de su historia por 4-1, confirmando que la crisis del equipo ya no es solo deportiva, sino que se ha convertido en una crisis de identidad y de prestigio perdidos en las noches de la Champions.







