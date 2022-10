¿Cómo le dicen a Lisandro Martínez en el Manchester United? El Licha elogió la "increíble" bandera que prohibieron en Old Trafford

Lisandro Martínez recurrió a las redes sociales después de la victoria de Man United por 1-0 sobre West Ham en apoyo a una bandera que le dedicaron.

A Lisandro Martínez no le costó mucho impresionar a los hinchas del Manchester United. Si bien muchas ex estrellas de los Diablos Rojos lo pusieron en duda por la baja estatura para su posición, el defensor se ganó el amor de los hinchas a fuerza de quites y actitud en la cancha. Tanto, que ya le pusieron un apodo y le dedicaron una bandera que fue prohibida en Old Trafford.

¿Cómo le dicen a Lisandro Martínez en Manchester?

A fines de octubre, sobre uno de los puentes de la ciudad, apareció colgada una bandera de Argentina que presenta un cuchillo de carnicero. Esto es en referencia al apodo que le pusieron a Martínez: 'El Carnicero'. El central recurrió a Instagram para volver a publicar la historia original subida por su novia Muri López Benítez con el simple título de 'Increíble' (Increíble). La bandera está prohibida en Old Trafford debido a que representa un arma peligrosa.

Instagram

¿Cómo le está yendo a Lisandro?: La reacción de Martínez se produce después de otra sólida actuación en la defensa que vio al United obtener los tres puntos contra West Ham en una estrecha victoria por 1-0. El resultado significa que los Red Devils están ahora a un punto del Newcastle, cuartos en la tabla, aunque tienen un partido menos que los Magpies.

¿Cómo sigue la temporada? Martínez y el United viajan el jueves a la Real Sociedad en la Europa League, necesitando ganar por dos goles claros para terminar primeros del Grupo E. Luego, el domingo van al Aston Villa en la liga en el que será el primer partido de Unai Emery al mando. El defensor espera ser parte de la lista de 26 futbolistas que convocará Lionel Scaloni al Mundial de Qatar.