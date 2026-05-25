Cómo las jugadas a balón parado decidieron la lucha por los puestos europeos en la Serie A: el ascenso de la AS Roma y el colapso del AC Milan

En el fútbol moderno, los goles valen más que nunca, y los clubes buscan ventajas en cada acción del juego.

Este fin de semana en la Serie A, las jugadas a balón parado resultaron decisivas en la lucha por los puestos europeos.

Desde la clasificación de la Roma para la Liga de Campeones hasta el colapso del Milan bajo la presión defensiva en las jugadas a balón parado, estas acciones marcaron resultados decisivos en la parte alta de la tabla.

Veamos los datos.

Implicaciones de la Serie A para Europa

El colapso del Milan en las jugadas a balón parado

La última jornada de la Serie A volvió a ser caótica.

Desde la era Covid, la liga garantiza drama hasta el final: Scudetto, Champions o salvación.

Esta temporada no fue la excepción.

Abajo, el Cremonese necesitaba ganar al Como y que el Lecce no venciera al Génova en casa; no ocurrió y descendió.

Pero el gran drama se centró en la lucha por Europa.

El Como dependía de que Roma o Milan cayeran ante rivales sin grandes objetivos, y la Juventus necesitaba lo mismo más un tropiezo del propio Como. Sobre el papel, parecía improbable.

Sin embargo, el Milan se lo puso en bandeja.

La Roma cumplió su objetivo, pero los errores defensivos del Milan en jugadas a balón parado le podrían costar unos 60 millones de euros en ingresos garantizados de la Liga de Campeones.

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El Milan encajó dos goles a balón parado este fin de semana.

El Milan encajó dos goles a balón parado en la derrota 1-2 en casa.

En un partido clave para la clasificación a la Liga de Campeones, encajar un gol es malo; recibir dos a balón parado en casa es un desastre, sobre todo ante un Cagliari que, pese a su posición baja en la tabla, ha mostrado una de las mejores eficacias en jugadas de estrategia de la Serie A este curso.

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El Cagliari destaca en este aspecto frente a sus rivales directos por la permanencia.

Esas ventajas marginales explican en parte por qué lograron la permanencia con comodidad.

El Milan, por su parte, no aprovechó sus numerosos saques de esquina.

Al final, esa fue la historia de la noche:

la diferencia entre los goles que el Milan encajó a balón parado y los que no logró marcar en esas jugadas acabó siendo la diferencia entre jugar la Liga de Campeones y quedarse fuera por completo.

El resurgimiento de la Roma en las jugadas a balón parado.

La Roma vuelve por fin a la élite europea.

Durante años pareció el eslabón perdido del grupo tradicional de la Serie A. Mientras otros volvían a la Liga de Campeones, la Roma se quedaba atrás pese a fuertes inversiones y cambios en el banquillo.

La temporada pasada, bajo Claudio Ranieri, estuvieron a un punto del objetivo. La derrota final ante el Atalanta de Gian Piero Gasperini definió el futuro del club.

Poco después, Ranieri pasó a ser asesor y promovió la llegada de Gasperini como encargado de la reconstrucción.

Fue una gran apuesta.

Su llegada despertó dudas, pues aunque lo precedía la fama de haber convertido al Atalanta en un equipo europeo constante, con cuartos de final de Champions y un título de Europa League, sus anteriores dificultades en el Inter hacían dudar sobre su éxito en un club más grande.

Ahora, tras devolver al Roma a la Liga de Campeones por primera vez en siete años y lograr su mejor posición en la Serie A desde 2018, el proyecto parece de nuevo viable.

Gran parte del repunte se debió a las jugadas a balón parado.

La Roma cerró la temporada con cinco victorias, un empate y una derrota en sus últimos siete partidos de liga, superando a Juventus, Milan y Como.

Mucho de ese impulso llegó desde los corners.

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Desde abril, la Roma lidera la Serie A en goles directos de esquina y mantiene un alto volumen de disparos y xG.

Destaca su estructura:

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La Roma ocupa el centro del área pequeña y alterna centros hacia adentro y hacia afuera para desorganizar a la defensa y generar primeros contactos en zonas de peligro.

Esa variedad es clave.

Evitan rutinas fijas: cambian el ángulo y la zona de destino según el lanzador y el lado.

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Paulo Dybala es clave en el lanzamiento: su regreso mejoró la creatividad en juego abierto y en balón parado. Aynaoui, Pellegrini y Soulé completan el repertorio con centros variados.

Con jugadores aéreos como Mancini atacando las zonas centrales, la Roma se volvió muy difícil de contener en los saques de esquina.

Al principio, su racha goleadora desde córners parecía insostenible.

Con las semanas, quedó claro que no era algo aleatorio ni una simple variación.

Parecía algo preparado.

Parecía intencionado.

Además, mostraba un equipo que se adaptaba con inteligencia a sus limitaciones. Cuando la Roma tenía problemas para generar ocasiones claras en juego abierto, encontró otra vía de gol gracias a la organización en las jugadas a balón parado y a su buena ejecución.

Esa flexibilidad podría ser uno de los pilares de la nueva era de Gasperini en la Roma.

De regreso a la Liga de Campeones con mejores finanzas, claridad táctica y nuevo impulso, la Roma aspira a recuperar su lugar entre los grandes de Italia.

Si siguen mejorando en las jugadas a balón parado, la próxima temporada pueden ser aún más peligrosos.

Conclusión

Las jugadas a balón parado son hoy una de las fases clave del fútbol moderno.

Nadie puede ignorarlas, ni en ataque ni en defensa. Los márgenes en el máximo nivel son mínimos y, cada vez más, trofeos, clasificaciones europeas y permanencias se definen en estas acciones.

Solo esta semana hemos visto varios ejemplos.

El Arsenal marcó de córner ante el Burnley y se acercó al título de la Premier tras el empate del Manchester City. El Tottenham salvó la categoría con un gol de esquina frente al Everton en la última jornada.

En la Serie A vimos dos realidades opuestas.

La Roma aprovechó los saques de esquina para impulsar su remontada y regresar a los puestos de Liga de Campeones, mientras que el Milan, vulnerable en defensa, encajó dos goles a balón parado que le costaron la clasificación.

Ese contraste lo dice todo.

Las jugadas a balón parado ya no son un detalle menor: son fases tácticas decisivas que pueden marcar una temporada.

Con los datos cada vez más accesibles, es más sencillo detectar tendencias, debilidades y patrones repetibles. Esta temporada ha demostrado que muchos equipos aún exponen vulnerabilidades pese a contar con la información.

Al más alto nivel, la falta de adaptación acaba pasando factura.



