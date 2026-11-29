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Como-Juventus es el gran partido de la 13.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Comenzará a las 20:45 en el estadio Sinigaglia, a orillas del lago.

Un auténtico duelo directo, al menos sobre el papel, entre dos aspirantes a un puesto de Champions League. Antes del encuentro, el equipo local aventaja en la clasificación a la Juventus con 26 puntos, aunque ocupa el 5.º puesto, y llega en una racha positiva tras la victoria ante el AEK Atenas, que ha devuelto el entusiasmo al equipo de Cesc Fabregas en Europa. También mejora la Juventus de Luciano Spalletti, que suma 21 puntos en la clasificación, pero ha logrado dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos. El triunfo ante el Omonia ha devuelto al equipo una gran confianza en ataque.



COMO-JUVENTUS

GOLEADORES: -

COMO-JUVENTUS: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO



Como-Juventus



Goleadores: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Suplentes: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Entrenador: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

Suplentes: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Entrenador: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Amonestados: -

Expulsados: -



GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



0' El partido comienza en el estadio Sinigaglia a las 20:45



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