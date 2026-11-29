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Como-Juventus es el gran partido de la 13.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Comienza a las 20:45 en el estadio Sinigaglia, a orillas del lago.

Sobre el papel, es un auténtico duelo directo entre dos aspirantes a una plaza en la Champions League. Antes del partido, los locales llegan por delante en la clasificación con 26 puntos, aunque ocupan el quinto puesto. También atraviesan una racha positiva tras la victoria ante el AEK de Atenas, que ha dado confianza en Europa a los hombres de Cesc Fabregas. La Juventus de Luciano Spalletti también va a más: tiene 21 puntos, suma dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos y llega tras un triunfo ante el Omonia que ha devuelto al equipo una gran confianza en ataque.

COMO-JUVENTUS 2-0

GOLEADORES: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



64' GOL - Varios rechaces en el área de la Juventus. Primero despeja mal y después obliga a Vicario a salir de puños para anticiparse a Douvikas. Ricci recoge el balón en la frontal y el exjugador del Milan dispara de primeras. El tiro rebota en la defensa juventina y el balón cae a los pies de Douvikas, que bate a Vicario con un remate raso desde muy cerca.



55' OCASIÓN - Woltemade inventa un peligrosísimo pase en profundidad para McKennie, pero Butez mide muy bien su salida y se anticipa al estadounidense.



47' OCASIÓN - Ricci saca un córner desde la izquierda y Ramon, libre de marca en el segundo palo, se eleva para cabecear, pero no consigue dirigir el balón hacia la portería de Vicario.



45+1' GOL - Da Cunha supera con claridad a Cambiaso cerca de la banda derecha y fuerza una falta que lanza Nico Paz. El argentino opta por intentar sorprender a la defensa de la Juventus y lo consigue. Vicario interviene y saca el balón de la portería, pero demasiado tarde: la pulsera del árbitro Mariani vibra gracias a la tecnología de línea de gol y confirma el 1-0.



38' OCASIÓN - Otro disparo del Como desde dentro del área y otra parada de Vicario, que se estira hacia su izquierda para detener el remate de Nico Paz. La jugada queda invalidada por fuera de juego.



36' DOBLE CAMBIO DE FABREGAS - Tanto Milla como Valle tienen problemas físicos y Fabregas decide hacer dos cambios mediada la primera parte. Valle también había sido amonestado en la acción de la roja a Kolo Muani. Entran Ricci y Kaiki en su lugar.



34' OCASIÓN CLARÍSIMA - Gran jugada combinativa de la Juventus, con una pared entre Cambiaso y Woltemade en la frontal del área. El delantero natural de Bremen realiza un extraordinario control de primeras con el exterior y se queda solo ante Butez, que sale a la desesperada. El atacante juventino intenta superarlo con una vaselina, pero el balón se marcha ligeramente alto.



33' OCASIÓN - El Como vuelve a atacar por la derecha y Yan Couto dispara desde la frontal. El exjugador del Dortmund prueba con un tiro raso, seco y potente, pero Vicario responde con una buena parada.



20' OCASIÓN - Rápido contraataque vertical de la Juventus. McKennie llega hasta la frontal del área, recorta y deja en el suelo a Valle antes de servir un pase al centro para Koopmeiners. Este acomoda el balón a su izquierda y dispara, pero Butez lo atrapa junto al suelo.



14' Otra parada de Vicario, esta vez a un cabezazo de Nico Paz en el área pequeña, marcado por un rival, tras una dejada de Baturina.



5' EXPULSIÓN - Cuando la Juventus sale al contraataque, Valle agarra a Kolo Muani para impedirle avanzar. El delantero francés reacciona y se zafa golpeando con la mano abierta en la cara al lateral del Como. Mariani no lo ve, pero el asistente llama la atención del árbitro, que muestra la tarjeta roja al francés y la amarilla al español.



4' OCASIÓN - Da Cunha se libra de la marca de Lucumi y dispara con fuerza hacia el palo largo, pero Vicario está preparado, se estira y desvía a córner.



0' Arranca el partido en el estadio Sinigaglia a las 20:45



AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

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COMO-JUVENTUS: FICHA DEL PARTIDO



Como-Juventus 2-0



Goleadores: 45+1 Nico Paz (C), 64' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas.

Suplentes: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai, Papaccioli.

Entrenador: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao); Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Suplentes: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani, Cabal.

Entrenador: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Amonestados: Valle (C), Da Cunha (C)

Expulsados: Kolo Muani (J)