¿Cómo juega y qué figuras tiene Atlético Mineiro, el rival de Boca en octavos de la Libertadores?

El sorteo definió que el Xeneize tenga que enfrentarse al mejor equipo de la fase de grupos. Perdió solo tres partidos en lo que va de la temporada.

Esta vez, el sorteo de la Copa Libertadores de no fue para nada benevolente con Boca. El Xeneize ya conoce su destino y es, quizás, el más duro de todos: deberá enfrentar a Atlético Mineiro, el mejor equipo de la fase de grupos. Pero, ¿quién es este 'cuco' al que el conjunto de Miguel Ángel Russo deberá sobreponerse?

El Galo había sido uno de los grandes animadores de la última temporada de la Serie A de la mano de Jorge Sampaoli: quedó tercero, a solo tres unidades de Flamengo, el campeón, y logró la clasificación al certamen continental de manera directa. El club había hecho una gran inversión para armarle un plantel competitivo, pero el DT decidió irse a Olympique de Marsella. En su lugar desembarcó Cuca, quien aprovechó al máximo los recursos y se lució en el Grupo H, en donde terminó como líder con 16 puntos, producto de cinco triunfos y un empate, y con una altísima diferencia de gol (+12).

Nacho Fernández, Eduardo Vargas, Hulk y Tche Tche son algunas de las figuras que incorporó el club de Minas Geráis para esta nueva temporada, además de jugadores como Matías Zaracho, Junior Alonso o Jefferson Savarino, que llegaron hace apenas algunos meses, luego del extenso parate por coronavirus. Un plantel con grandes apellidos dirigdos por un entrenador de altísima experiencia que ya sabe lo que es eliminar al conjunto que conduce Russo: lo hizo en enero, con Santos.

LAS FIGURAS

Hablar de una y no de varias figuras pareciera ser un error. Sin embargo, la repatriación de Hulk parece haber sido la que, hasta ahora, le dio mayores réditos al club. Con 34 años, el delantero venía de jugar los últimos ¡cinco años! en el Shanghai SIPG, en donde convirtió 75 goles en 142 partidos, pero no logró ningún título, ni fue uno de los grandes destacados del fútbol chino durante su etapa allí. Por eso, la sorpresa de su efectividad en este regreso: lleva 9 tantos en 18 encuentros, pero con la particularidad que marcó seis en la Libertadores, siendo, por ahora, uno de los máximos artilleros junto a Gabriel Barbosa (Flamengo), Borja (Junior, ya eliminado) y Rony (Palmeiras).

Un pasito más atrás puede encontrarse a Nacho Fernández, quien ya mostró algunos de los destellos de su calidad, pero todavía no alcanzó el nivel que supo tener en River. A su vez, Eduardo Vargas lleva 5 festejos en 15 cotejos, aunque todavía no pudo terminar de ganarse el puesto. Además, en la delantera acompaña Jefferson Savarino, un venezolano que viene sorprendiendo dentro del once y que ya anotó en varias ocasione desde su llegada al club a mediados de 2020.

EL ENTRENADOR

Cuca trae malos recuerdos para Boca. Y es que fue el artífice de un Santos repleto de juveniles, que fue revelación en solo unos pocos meses (asumió en agosto de 2020) tras alcanzar la final de la Copa Libertadores luego de eliminar al Xeneize. Sin embargo, la derrota ante Palmeiras, en conjunto con una pobre performance en la Serie A (terminó octavo y apenas se pudo clasificar a la Fase 2 del certamen continental), hizo que decida no renovar su contrato, alegando "agotamiento mental". Quizás por eso para más de uno fue una sorpresa cuando asumió, apenas un mes más tarde, en Atlético Mineiro.

Este es su segundo ciclo en la institución, en donde fue campeón en 2013 de la mano de un verdadero equipazo que tenía, entre otros, a Ronaldinho. Hoy por hoy, de hecho, cuenta con Réver y Diego Tardelli, quienes eran titulares en aquel once, pero que ahora son suplentes.

Con 57 años, dirigió a más de 20 clubes a lo largo de toda su carrera: desde sus humildes inicios en Uberlandia, hasta gigantes de los estados más importantes, como Flamengo, Palmeiras o Gremio.

CÓMO JUEGA

El esquema que utiliza Cuca es 4-3-3, con tres internos bien marcados: Tche Tche es uno de los titulares indiscutidos y, de hecho, puede jugar también como volante central, mientras que Nacho Fernández es quien suele estar abocado a tareas mayormente creativas en el campo de juego rival. Si bien intententa tener manejo de pelota, se siente mucho más cómodo sin ella: apuesta a la presión alta y a los ataques directos a través de sus laterales, especialmente por la banda izquierda con Guilherme Aranda. Sin embaro, su vocación ofensiva le genera algunos problemas defensivos, a pesar de que tiene en Junior Alonso un referente fuerte.