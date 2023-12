Cómo hacerse socio del Real Madrid: carnet, abonos, entradas y beneficios

Todo lo que necesitas saber para ser un madridista de raza.

Con millones de hinchas a lo largo y a lo ancho del mundo, a cualquier aficionado del Real Madrid le encantaría poder ser socio del club merengue , e incluso ser abonado del cuadro capitalino. Pero claro, no todos pueden serlo y, de hecho, los blancos 'sólo' tienen cerca de cien mil socios actualmente.

Qué es y cómo hacerse socio del Real Madrid

Por empezar, cabe aclarar que los socios del Real Madrid son todas aquellas personas físicas que integran la entidad Real Madrid con los derechos y obligaciones contenidos en los Estatutos.

Tal y como explica la web oficial del Real Madrid , todos los socios, desde el momento en que ingresan en la entidad, reciben su carné de socio que contiene su nombre y apellidos, su fotografía, la fecha de alta como Socio en el Club y un número. Este número se asigna por estricto orden de ingreso en la entidad, de manera que el socio con más años de antigüedad en el club será el socio número 1 y el último socio inscrito recibirá el número más alto que correspondiera en el momento de su ingreso.



El carné de socio, con su correspondiente numeración, es un documento oficial, personal e intransferible , que acredita la condición de socio, por lo que no es posible traspasarlo de un socio a otro ni permitir su uso a terceras personas.



Cada cierto tiempo, el club actualiza la numeración de los socios , eliminando las bajas que se hayan producido entre el último proceso de actualización y el siguiente. La última renumeración se realizó durante el verano de 2016, y el Club envió a todos los Socios un nuevo carné con una nueva numeración a su domicilio.

¿Cuántos socios tiene el Real Madrid?

El Real Madrid cuenta en la actualidad con un total de 99.781 socios.

¿Cuánto cuesta ser socio del Real Madrid?

Los socios que sean menores de 11 años no abonan nada, su cuota es gratuita. Para los socios que tengan entre 11 y 14 años, el precio de la cuota es de 51,06€ , mientras que para aquellas personas que tengan 15 años o más, el valor asciende a los 149,19€ . Además, cabe aclarar que, a quienes lleven más de 50 años siendo socios de manera ininterrumpida, el club los premia ofreciendo la cuota de socio gratuita .

Beneficios por ser socio del Real Madrid

Sólo por ser hincha del Real Madrid tienes ventajas, pues te acostumbras a ganar títulos cada año. Pero si, además, eres socio, también tienes beneficios.

Por ejemplo, los socios tienen canales exclusivos de atención e información , pueden comprar entradas por teléfono , algo que es exclusivo para ellos, y además tienen descuentos de hasta 20% en entradas .

Por otro lado, tienen acceso gratuito al Tour Bernabéu (ver precio, horarios y todo lo que necesitas saber) , y disponen de entradas gratis para ver al Real Madrid Castilla y los entrenamientos . Como si fuera poco, también tienen descuento del 10% en tiendas oficiales y descuentos en la fundación Real Madrid .

¿Cuántos tipos de socio tiene el Real Madrid?

Los de pago: Infantil, Adulto y Plata.

Gratuitos: Oro, Oro y Brillantes y Socio Representante

Qué es ser y cómo hacerse abonado del Real Madrid

Por otro lado, la tarjeta de abono es el documento que expresa el derecho de un Socio a asistir a los partidos que se disputen en el Estadio Santiago Bernabéu dependiendo de la modalidad (abono tradicional o Euroabono), y a ocupar la localidad especificada en la tarjeta por el periodo, tiempo y forma que se concierte al emitirlo.

Solamente los Socios pueden optar a un abono. Es decir, para ser abonado es imprescindible ser Socio. A diferencia del carné de Socio , las tarjetas de abono son transferibles por lo que el Socio puede permitir su uso a una tercera persona, o bien cederlo al Club para que otros Socios sin abono tengan la posibilidad de adquirir una entrada, con lo que podrá obtener un descuento en la renovación de su abono para la siguiente temporada. En cualquier caso, el Socio titular del carné y del abono será el responsable de su buen uso en todo momento.

El Real Madrid remitió por correo a todos los socios abonados, el nuevo carné de socio y tarjeta de abono con el número de socio actualizado, que sustituyen a los anteriores documentos, a todos los efectos.

Para poder acceder al Estadio, es obligatorio hacerlo con el nuevo abono. Si no dispone de él, puede solicitar un duplicado en la Oficina de Atención al Socio (Estadio Santiago Bernabéu, calle Padre Damián puerta 55).



En el caso de que no se pueda presentar el titular, podrá hacerlo una persona autorizada, debiendo presentar la siguiente documentación:



• Autorización firmada por el socio titular.



• Fotocopia del DNI del socio titular.



• DNI original, de la persona autorizada, que deberá ser mayor de edad.



Si el titular es menor de edad, y el duplicado lo solicita la madre, el padre o el tutor legal, es necesario presentar la siguiente documentación:



• Fotocopia del DNI del socio menor de edad o, en su defecto, fotocopia del libro de familia.



• DNI original del padre, madre o tutor legal de menor.



Si la persona que solicita el duplicado, no es el padre, madre o tutor legal del menor; ha de presentar la siguiente documentación:



• Fotocopia del DNI del socio menor de edad o, en su defecto, fotocopia del libro de familia.



• Autorización firmada del padre, madre o tutor legal del menor.



• Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal del menor.



• DNI original de la persona autorizada, que deberá ser mayor de edad.

PRECIOS ABONOS DEL REAL MADRID TEMPORADA 2023-24

LATERAL EUROABONO ABONO GRADA BAJA 811 € 599 € GRADA ALTA 1.474 € 1.105 € TRIBUNA 2.799 € 2.146 € 1º ANFITEATRO 2.149 € 1.567 € 2º ANFITEATRO 1.485 € 1.048 € 3º ANFITEATRO 855 € 614 € 4º ANFITEATRO 600 € 450 €

FONDO EUROABONO ABONO GRADA BAJA 386 € 266 € GRADA ALTA 811 € 611 € TRIBUNA 1.592 € 1.187 € 1º ANFITEATRO 1.228 € 927 € 2º ANFITEATRO 891 € 657 € 3º ANFITEATRO 641 € 487 € 4º ANFITEATRO 442 € 323 €

Beneficios por ser abonado del Real Madrid

El abono da derecho a la asistencia a los partidos disputados en el Estadio Santiago Bernabéu, ocupando siempre la misma localidad. Existen dos modalidades de abonos:

Abono tradicional del Real Madrid

Comprende los 19 partidos de competición oficial en la Liga de Fútbol Profesional. Se reconoce la letra A Mayúscula en el margen inferior derecho.

El Euroabono del Real Madrid

Incluye los partidos de las competiciones oficiales de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones (excluyendo la final de la Champions League y de la Copa del Rey). Esta modalidad de abono sólo puede solicitarse siempre que la localidad no esté afectada por UEFA. Se reconoce por la letra E mayúscula en el margen inferior derecho.

Los Socios abonados tienen preferencia para adquirir la misma localidad de su abono en los partidos de Champions League y Copa del Rey. Para ello se habilitará un plazo de compra exclusiva en la que sólo ellos tendrán derecho a adquirir localidades. Una vez vencido ese tiempo, las localidades libres que no hayan sido adquiridas serán puestas a la venta para socios no abonados, Madridistas y público en general.



El resto de los partidos no mencionados anteriormente que se disputen en el Estadio Santiago Bernabéu, no están incluidos en ninguna de las dos modalidades de abono, por lo que las tarjetas de abono no darán acceso al partido. Para estos partidos, los Socios abonados o euroabonados deberán adquirir una entrada como socio o público general si no existieran ventajas en la compra para socios.

Normativa de retirada de entradas del Real Madrid en taquilla

Hasta agotar localidades, los socios del Real Madrid pueden retirar las entradas en taquillas para los partidos que se celebren en el Estadio Santiago Bernabéu, Estadio Alfredo Di Stéfano, Ciudad Real Madrid y WiZink Center en los partidos que el Real Madrid organice y participe en cualquiera de sus categorías, deben presentar en las taquillas el original del carné de socio y el original del DNI. Ver más información sobre este punto.