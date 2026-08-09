Matthias Ginter se ha pronunciado en una extensa entrevista con kicker sobre su no inclusión para el Mundial de 2026 en Norteamérica. El central habla de las que probablemente fueron las horas más duras de su carrera profesional y cuestiona claramente la comunicación del exseleccionador Julian Nagelsmann.

En mayo, el futbolista del Friburgo tuvo que asumir dos reveses graves en muy poco tiempo. El miércoles por la noche perdió con el Sport-Club la primera final europea de la historia del club en Estambul por 0-3 ante el Aston Villa. Apenas medio día después llegó la negativa definitiva para el Mundial.

¿Cómo se enteró Matthias Ginter de su ausencia del Mundial?

«Fue como un doble golpe. Creo que doce o trece horas después llegó también la noticia del Mundial, de que no iba a estar», dijo a kicker: «No fueron dos decepciones por separado, sino una sola muy grande. Naturalmente, fue de lo más amargo de mi carrera. Un doble golpe así al final de una temporada muy, muy especial».

Su no convocatoria para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México golpeó duramente a Ginter después de sus actuaciones constantes en la Bundesliga. Ya poco después de la decisión, Ginter se había mostrado decepcionado en la recepción con los aficionados en Friburgo y subrayó: «No podría haber hecho más».

En ese acto, Julian Nagelsmann fue abucheado con fuerza por los aficionados del Friburgo por dejar fuera al defensa.

¿Qué le reprocha Ginter al exseleccionador Nagelsmann?

En la entrevista con kicker, Ginter reforzó ahora sus críticas a Nagelsmann, especialmente en lo relativo a su trato general con él. «No quiero hablar de la manera en que se desarrolló todo en general durante tres años», explicó de forma elocuente el jugador de 32 años, que fue campeón del mundo en Brasil en 2014 sin llegar a jugar. En concreto, Ginter criticó cómo se desarrolló todo antes del anuncio de la convocatoria: «En realidad, el momento estaba previsto de otra manera, también por todas las filtraciones publicadas previamente, pero no se me informó hasta el jueves, el día de la nominación».

En cualquier caso, Ginter explicó que solo fue realmente consciente de la magnitud de esta doble decepción con cierto retraso: «No fue hasta el partido inaugural del Mundial cuando me di cuenta de verdad, y como era un paquete, volvió también la decepción por la final perdida».