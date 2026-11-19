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Si el Manchester City recibiera sanciones por incumplir el fair play financiero (FFP) que provocaran su descenso de la Premier League, ¿se quedaría alguna de sus estrellas para jugar en la Championship? Dietmar Hamann ha respondido a esa pregunta para GOAL. El caso de la Juventus demuestra que no todas las grandes figuras tienen por qué marcharse.

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Las estrellas que siguieron en la Juventus

La Juventus, tras verse involucrada en el escándalo de amaño de partidos del Calciopoli , perdió dos títulos de la Serie A y descendió a la Serie B. Como era de esperar, varias figuras importantes optaron por desvincularse del club de Turín, entre ellas el enigmático delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

La leyenda del club Alessandro del Piero sí aceptó quedarse, al igual que el emblemático portero Gianluigi Buffon, campeón del mundo. También permanecieron el ganador del Balón de Oro Pavel Nedved, el delantero francés David Trezeguet y los hombres de la casa Claudio Marchiso y Giorgio Chiellini.

En la actualidad, el City, gigante de la Premier League, está acusado de incumplir la normativa del FFP y pesan sobre el club 114 veredictos de culpabilidad . Se ha planteado que podría recibir una deducción de puntos que hiciera inevitable su descenso de la Premier League .

¿Se comprometerían las figuras clave a seguir en el Manchester City?

Si se impusieran esas sanciones, se esperaría un éxodo masivo de talento en el verano de 2027, aunque varios jugadores destacados podrían comprometerse a pasar un año en la EFL. Preguntado por si veía posible ese escenario, el excentrocampista del City Hamann, que habló en colaboración con Lottoland Live Casino, declaró a GOAL: «Obviamente, si descienden tienen que examinar sus finanzas, porque podría haber una prohibición de fichajes. Pero también hay que darles cierto margen, porque está claro que necesitan jugadores.

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»Sí veo posible que algunos jugadores se queden. Pero, por otra parte, ¿cómo cumples con el fair play financiero? Habrá jugadores que cobren 100.000, 200.000 o 250.000 libras semanales y no van a jugar en la Championship por menos dinero.

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»Me pregunto cómo lo harían, porque creo que, si los sancionan y descienden, la Premier League o la EFL examinarán sus finanzas muy de cerca. ¿Te imaginas a tres, cuatro o cinco jugadores cobrando 200.000 libras semanales en la Championship? No estoy muy seguro».

Oportunidades en la Championship

Aunque probablemente algunos jugadores contrastados permanecerían en el Etihad, la marcha de otros dejaría huecos en la plantilla del City para que otras opciones dieran un paso adelante y demostraran su valía.

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El joven prodigio Cavan Sullivan podría encontrarse en esa situación , ya que está previsto que llegue a Inglaterra cuando cumpla 18 años, en el otoño de 2027. Brad Friedel, exjugador de la selección estadounidense, ha hablado con GOAL sobre la inesperada oportunidad que podría tener el actual talento del Philadelphia Union para dejar huella en el fútbol inglés: «Sigue siendo un jugador que no ha disputado ni un segundo en una de las grandes ligas del mundo. Adelantémonos por un momento y supongamos que reciben una deducción de puntos que provoca su descenso. Jugar en la Championship podría venirles muy bien, porque él podría llegar a un club en el que tuviera la oportunidad de jugar de inmediato.

»Si descienden, basta con mirar atrás: probablemente, el mejor precedente histórico sea el de la Juventus. Allí se quedaron un par de figuras emblemáticas, pero también hubo muchos cambios en el club.

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»Así que podría ser muy bueno para él, porque podría llegar y tener de verdad la oportunidad de jugar. Creo que todos los jugadores tienen que seguir de cerca la situación, pero para ellos no se vuelve algo real hasta que las sanciones afectan a sus carreras personales, si es que llegan a hacerlo».

El Manchester City espera el veredicto definitivo y las sanciones

El City, que ha defendido su inocencia en todo momento durante un prolongado proceso por el FFP, ha recurrido los veredictos dictados hasta ahora. Se esperan las resoluciones definitivas a principios de 2027, cuando todos sabrán a qué atenerse.

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Puede que el City evite caer de la máxima categoría inglesa si se imponen sanciones alternativas . De lo contrario, el entrenador Enzo Maresca y su directiva tendrían que preparar a toda prisa un plan para luchar por el ascenso en la temporada 2027-28.