Cómo ganar dinero en apuestas de fútbol: Consejos y recomendaciones

Si acabas de comenzar en el mundo de las apuestas aquí vamos a indicarte algunos consejos y recomendaciones que podrían servirte para iniciarte de la mejor manera posible y que puedas apostar con algo más de seguridad.

Registrarse en varias casas de apuestas

No hay mejor inicio en el mundo de las apuestas que registrarse en varias casas de apuestas distintas. Cada casa de apuesta de ofrece una cuota distinta y así siempre podrás escoger la cuota que más te interese. Además, hay que tener en cuenta los bonos de bienvenida, gracias a los cuáles podrás empezar apostando gratis.

Diseñar una estrategia

Evidentemente cada uno apostará dónde quiera y a lo que quiera, pero siempre es recomendable establecer un objetivo concreto. Especializarse en una competición concreta es la mejor forma de, a la larga, tener más seguridad en las apuestas. Tener facilidad y experiencia para conocer la mejor información en una competición concreta te ayudará a la hora de la toma de decisiones.

Cuidado con las apuestas combinadas

Una apuesta combinada es el resultado de sumar distintas apuestas, lo que significa que la probabilidad de perder es mayor. La cuota final es muy atractiva, y puede salirte una o dos veces, pero a medio y largo plazo las apuestas combinadas te provocarán pérdidas. Lo más fácil es que acabes perdiendo, incluso combinando selecciones con cuotas muy bajas, de esas que casi no tienen ningún valor.

Los córners, una opción interesante

Si deseas tener éxito en las apuestas debes tener una mente abierta y salir de la apuesta estándar. Las webs de apuestas online tienen una gran variedad de apuestas, por lo que no tiene que apostar en un solo tipo. Apostar en los córners se encuentra entre los últimos tipos. Puede parecer extraño, pero si investigas adecuadamente, esta opción puede generar algunos beneficios. Puedes realizar un seguimiento del número de saques de esquina que gana un equipo en particular en promedio en cada partido y utilizarlo para determinar cuál será su próxima apuesta. Si no está seguro de por dónde empezar, investigue cosas como las estadísticas de ataque del equipo, las tácticas defensivas, el tamaño del campo y el clima. Estos factores a menudo pueden marcar la diferencia.

Doble oportunidad

La doble oportunidad es una excelente estrategia de apuestas para usar si no quiere arriesgarse. Con la doble posibilidad, aumenta la probabilidad de ganar, ya que apuesta teniendo en cuenta que si gana uno de los dos eventos, obtiene su dinero. Apostar a dos resultados de un partido aumenta la probabilidad de ganar en un 33,3%. Aunque perderás si el resultado es un empate. Vale la pena señalar que si está apostando con doble posibilidad, las probabilidades serán significativamente más bajas, por lo que deberá apostar más alto para ganar una buena cantidad de diner