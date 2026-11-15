Compartir Sigue a GOAL en Google

El centrocampista danés Morten Hjulmand calificó de una de las mayores victorias de la historia de su país la goleada por 4-1 en Braga en la Liga de Naciones, impulsada por un doblete de Rasmus Hojlund. El triunfo del sábado puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de Portugal en el grupo A4, en el primer partido de los anfitriones desde que Cristiano Ronaldo se retiró de la selección.

Anuncios

Los visitantes sorprenden a los anfitriones en Braga

Hjulmand contribuyó a una victoria memorable en el Estadio Municipal de Braga, donde Dinamarca amargó el primer partido de Jorge Jesus desde que su emblemático capitán colgó las botas. Aunque el extremo del Club Brugge Carlos Forbs sustituyó a Joao Felix en el minuto 64 y se convirtió en el primer jugador en lucir una camiseta rediseñada con el dorsal 7 en homenaje a Ronaldo, los visitantes dominaron de principio a fin. El contundente resultado situó a Dinamarca en la segunda posición del Grupo A4.

El centrocampista elogia una actuación histórica del equipo

Después de que Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg y Mohamed Daramy desperdiciaran ocasiones en los primeros minutos, una revisión del VAR acabó en penalti por mano de Ruben Dias al bloquear un cabezazo de Hojlund. El capitán Hojbjerg lo transformó en el minuto 43 con un disparo a la escuadra izquierda de la portería de Diogo Costa. Cuatro minutos después del descanso, Hojlund remató de volea un pase picado de Mikkel Damsgaard y, en el minuto 57, aprovechó un pase en profundidad de Hojbjerg para superar a Renato Veiga y marcar con un remate ajustado.

En declaraciones a la web oficial de la UEFA tras el partido, Hjulmand elogió la actuación de su equipo: «¿Cómo hemos ganado 4-1? Es una buena pregunta. En mi opinión, Portugal tiene uno de los mejores equipos del mundo, pero hoy todos y cada uno de los jugadores de Dinamarca han ofrecido su mejor actuación de las que he visto en mucho tiempo. También los suplentes, lo que dio lugar a una actuación colectiva fantástica. Marcamos grandes goles y merecimos ganar».

La clasificación para la fase eliminatoria exige mantener la humildad

Joachim Andersen marcó en el minuto 75 con un potente cabezazo tras una falta botada por el suplente Mathias Jensen, antes de que Bernardo Silva empujara un rechace en el minuto 93 después de que Mads Hermansen detuviera un remate de Joao Neves. Aunque la victoria dejó a Dinamarca con nueve puntos, a tres del líder Portugal, ya clasificado, y con tres de ventaja sobre Noruega, tercera, Hjulmand advirtió a sus compañeros de que su plaza en cuartos de final aún no está asegurada.

Anuncios Anuncios

Al pedir concentración de cara al último partido, Hjulmand añadió: «Estoy centrado en que acabemos segundos de grupo, porque, si perdemos el próximo partido, seremos terceros y no nos clasificaremos. Aunque esta es una de las mayores victorias de la historia del fútbol danés, tenemos que mantener la humildad. Hablé con los jugadores y les dije que estábamos haciendo historia, porque jugamos contra un gran equipo con algunos de los mejores futbolistas del mundo».

El duelo escandinavo decidirá el segundo puesto

Dinamarca recibe ahora a su rival escandinavo, Noruega, en el último partido del Grupo A4, el martes. Sabe que le bastará con no perder para asegurarse la segunda posición y una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Si cae en casa, en cambio, Noruega la adelantará y se quedará con el segundo puesto. Mientras tanto, Portugal viajará a Cardiff para enfrentarse a Gales esa misma noche con el objetivo de resarcirse de la dura derrota del sábado y asegurarse el primer puesto.