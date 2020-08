La UEFA quiere evitar sanciones en la Champions y la Europa League y limpia las tarjetas a partir de cuartos de final

La medida favorece a casi todos los equipos y hace probable que salvo por una roja ningún jugador se pierda partidos por sanción.

La UEFA reanuda esta semana la Champions y la después de haber tenido que parar ambas competiciones en octavos de final. El organismo quiere favorecer al espectáculo en las finales a 8 y ha lanzado una nueva medida para que no haya demasiadas sanciones en ambas competiciones.

Para conseguirlo, la UEFA ha lanzado una medida con la que se anularán todas las tarjetas previas al torneo a partir de cuartos de final. Esto ayudará a que ningún jugador apercibido se pierda los cuartos de final o las semifinales por ver una amarilla y sólo lo haga por ser expulsado.

El artículo sigue a continuación

No obstante, la medida no impedirá que Sergio Ramos siga siendo baja por acumulación de amarillas ante el Manchester City, ya que el partido del aún es perteneciente a la fase de octavos y no de cuartos de final.

Más equipos

Aún así la decisión favorece a casi todos los equipos, también a los españoles ya que el Atleti tenía apercibidos a Álvaro Morata, Saúl Ñíguez y Ángel Correa, el a Lionel Messi, Antoine Griezmann y Nélson Semedo y el Real Madrid a Luka Modric y Fede Valverde. Ahora niguno corre riesgo de perderse los cuartos o las semifinales.