Cómo fue la primera etapa de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid: Títulos, partidos y victorias

Estuvo dos años dirigiendo al equipo, desde mediados del 2013 hasta mediados del 2015. Es el padre de la “Décima”.

Guste más, guste menos o no guste, Carlo Ancelotti forma parte de la historia grande del Real Madrid. No hay discusión. Es el padre de la “Décima”, el entrenador con el que el Real Madrid volvió a ganar la Champions League luego de 12 años. La foto de él, levantando la Copa de Europa, ya no se borra. Es inmortal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sus años como merengue

El 25 de junio de 2013, Ancelotti fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid. El conjunto merengue era el séptimo equipo que le tocaba dirigir en su carrera como DT, tras estar al frente del Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea y PSG.

Estuvo, en total, dos años en el conjunto blanco. Dejó la plantilla tras la temporada 2014-2015.

Sus títulos en el Madrid

En su primer año como entrenador del Real Madrid, consiguió un doblete: ganó la Copa del Rey, venciendo al Barcelona en la final, y conquistó la ya citada Champions League, derrotando al Atlético de Madrid en el partido decisivo.

En su segunda temporada, la 2014-15, siguió sumando medallas: alzó el trofeo de la Supercopa de Europa tras imponerse al Sevilla y se quedó además con el Mundial de Clubes, derrotando a San Lorenzo.

En total, cuatro títulos.

El artículo sigue a continuación

Sus decepciones

No pudo ganar una liga al frente de la plantilla blanca. En 2014, perdió la final de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, equipo que también lo eliminó en los octavos de final de la Copa del Rey 2014-2015. La Juventus, en la versión de la Champions 2014-2015, lo sacó de la competencia en las semifinales.

Sus números blancos

Dirigió 119 partidos como entrenador del Real Madrid:Además, 322 goles a favor (2,7 por partido) y 103 en contra.