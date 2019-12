¿Cómo fue el 2019 de Charles Aránguiz?

El mediocampista de 30 años tuvo una actuación destacada en Bayer Leverkusen y fue un indiscutido en La Roja.

Charles Aránguiz fue uno de los chilenos más destacados a nivel mundial durante el 2019 a partir de sus actuaciones con Bayern Leverkusen, equipo que cerró el primer semestre en el cuarto puesto de la 2018/19, resultado que le permitió clasificarse a la fase de grupos de la UEFA .

Ya en la segunda parte del año, el conjunto del mediocampista chileno se mostró más intermitente (figura 6º tras 17 fechas de la actual campaña en el fútbol alemán) y quedó relegado a un lógico tercer puesto de su zona en la Liga de Campeones -detrás de y -, por lo cual continuará su aventura internacional en 2020 en la .

La importancia del nacido en Puente Alto hace 30 años se ve reflejada en la confianza que le tuvo su técnico, Peter Bosz, al haberlo incluido como titular en 38 partidos de los 40 que disputó a lo largo del año. Además, se lució con 9 asistencias de gol, además de haber aportado 4 tantos.

En la Selección chilena también fue un indiscutido, al haber entrado en el once inicial en todos los juegos (11) que disputó. Cabe destacar que no pudo estar a causa de una lesión en la fecha FIFA de octubre y la de noviembre no la pudo jugar, ya que se canceló el duelo con Perú a causa de la crisis social que estalló en su país.