¿Cómo está la relación entre Barcelona y Rabiot?

Se hizo una pausa en las negociaciones. El club catalán, tras fichar a Frenkie de Jong, no tiene apuro. El jugador francés también prefiere esperar.

Tras anunciar de manera oficial la contratación de Frenkie de Jong, el mundo Barcelona se empezó a hacer una pregunta: ¿qué pasará con Adrien Rabiot? A fines de enero, las negociaciones con el francés están estancadas, sin avanzar y tampoco retroceder.

Por un lado, el club catalán no tiene apuro, luego de asegurarse a la estrella holandesa. Por otra parte, el futbolista de PSG prefiere no hacer más ruido en este mercado invernal, ya que sigue apartado del primer equipo, luego de no querer renovar el contrato que vence el 30 de junio.

Todo indica que, para que aparezcan novedades, habrá que esperar todavía algunos meses…