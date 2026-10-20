En una acción que no superó las fracciones de segundo, estalló una polémica que sacudió los cimientos de LaLiga. Mientras todas las miradas estaban fijas en el balón en el Santiago Bernabéu, en la sombra se produjo un incidente entre el turco Arda Güler y un defensa del Sevilla que encendió una guerra de versiones entre ambos clubes.

El Sevilla grita «agresión intencionada con el codo en la cara», y el Real Madrid responde «un simple forcejeo para separarse». Y el único árbitro decisivo: una imagen borrosa desde lejos ante la que el VAR se mostró impotente. ¿Dónde se esfumó la verdad entre 26 cámaras? Este enigma lo descifró una de las leyendas de la realización televisiva en España.

En una entrevista especial para el programa «El Larguero», el veterano realizador Víctor Santamaría, con una experiencia de treinta años documentando los grandes enfrentamientos españoles, puso los puntos sobre las íes, al asegurar que la ausencia de la toma decisiva no es una conspiración, sino algo puramente lógico.

El balón es la estrella, y lo demás, comparsa

Santamaría reveló una paradoja impactante en las cifras de la retransmisión, al afirmar que el hecho de que algunos hablen del uso de 25 a 26 cámaras en el partido del Bernabéu «le resulta llamativo», y recordó que la temporada pasada se dependía únicamente de 18 cámaras de alta definición realmente utilizables.

Pero el meollo del problema, según el experto español, no reside en el número, sino en la filosofía que rige el trabajo de los cámaras.

Santamaría explicó: «El incidente se produjo totalmente lejos del balón, y eso lo explica todo. La regla de oro en la sala de realización es que el 90 % de las cámaras siguen al balón adondequiera que vaya. Es muy fácil que se te escape un movimiento lateral como este de un jugador que corre a toda velocidad en el centro del campo».

Y añadió: «En nuestra época intentamos invertir la ecuación y centrarnos en lo que ocurría lejos del balón, porque sabíamos que nos perdíamos muchas acciones, pero la experiencia no funcionó. Por eso me parece muy normal que no haya una imagen clara».

Las cámaras pequeñas, el espejismo de las cifras

El exrealizador señaló que el equipo de producción encargado de abastecer de imágenes a la tecnología del vídeo distribuye sus objetivos según el escenario de juego, explicando: «La máxima prioridad es el balón. Es cierto que en los córneres orientamos cámaras específicas para vigilar el barullo y los forcejeos dentro del área pequeña y descuidamos el balón momentáneamente, pero en una jugada abierta y rápida en el centro del campo, nadie espera un codazo volador».

Y apuntó que la cifra anunciada sobre el número de cámaras puede ser engañosa y confusa, y dijo: «Muchas de ellas son simples cámaras pequeñas y fijas detrás de la portería, prácticamente sin valor para captar una toma como esta en profundidad. La tendencia general de todos los operadores es perseguir el balón».

¿Se ocultó la prueba?

Y sobre la teoría de la conspiración que promueven algunos, según la cual existiría una toma clara que fue encubierta para proteger a la estrella del Real Madrid, la respuesta de Santamaría fue tajante y contundente, y describió el asunto diciendo: «¿Ocultar las imágenes existentes? Eso es una gran leyenda y una mentira absoluta».

Y prosiguió aclarando: «Primero, eso va totalmente en contra de la ética de la profesión. Y segundo, y esto es lo más importante, el estadio no es un monopolio exclusivo de las cámaras de la productora oficial. Hay cámaras de otros medios de comunicación autorizados a estar presentes».

Y concluyó sus declaraciones diciendo: «Si cualquiera de ellas hubiera captado la prueba definitiva, habría salido a la luz de inmediato. Es imposible ocultar algo de esta magnitud y de este impacto, y si hubiera una prueba clara, al final habría aparecido. Así son las cosas».



