¿Cómo funciona el descenso y el ascenso en la Concacaf Liga de Naciones?

Las asociaciones miembro de la Concacaf están posicionadas en tres Ligas, mismas que se agrupan de acuerdo con el nivel deportivo.

Con la finalidad de eliminar los partidos amistosos sin ningún beneficio para los representativos de la Concacaf , el organismo decidió instaurar la Liga de Naciones , que reune a sus diferentes afiliados para enfrentamientos que pueden catapultar a la , en su primera edición para el 2021.

Una de las muchas desventajas del torneo, además de la falta de nivel deportivo para representativos como , Panamá, y Panamá, es el sistema de ascenso y descenso, que viene perjudicando a combinados ‘más pequeños’, mismos que no tienen las armas que uno pudiera esperar.

En Goal te contamos cómo se desarrolla el sistema de ascenso y descenso en la Liga de Naciones .

EL SISTEMA

Al ascenso y descenso en la Liga de Naciones , la Concacaf los ha denominado como promoción y descenso , que motivará, recompensará y castigará para la mejora continua.

Este es muy diferente a competencias como la , que cuenta con una tabla porcentual, pues tiene un propio formato que favorece a los equipos de mayor rendimiento deportivo , o ‘sanciona’ a quienes no tienen nivel .

Las cuatro peores selecciones de la Liga A, entre las que se encuentran representativos como México, Estados Unidos, , Canadá, Panamá y Trinidad y Tobago descenderán a la B. Los cuatro peores de la B, en la que selecciones como El Salvador, , San Cristobal y Nieves, República Dominicana, Nicaragua y la Guyana Francesa descenderán a la C donde están combinados como Barbados, Guadalupe, Puerto Rico, Bahamas y Guatemala.

Respecto al ascenso, los cuatro mejores de la C subirán a la B, y los cuatro mejores de la B harán lo propio a la Liga A, esto para la edición 2021, donde la Concacaf espera que pudiera tomar más reflectores, así como una mayor importancia de las federaciones.