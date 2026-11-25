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Mikel Arteta no daba crédito después de que el Arsenal efectuara 30 disparos y solo lograra empatar 1-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League, en el Emirates Stadium. Pese a dominar al líder de la Bundesliga, el equipo local estrelló tres balones en los postes y desperdició una ocasión en los últimos minutos. Su entrenador busca respuestas antes de un duelo crucial este fin de semana.

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El Arsenal lamenta sus ocasiones falladas ante el Dortmund

Arteta calificó de «increíble» que el Arsenal no lograra sentenciar ante el Dortmund después de que su equipo tuviera que conformarse con un frustrante empate 1-1 en la Champions League en el Emirates Stadium. El conjunto local efectuó 30 disparos a lo largo del encuentro, pero solo cuatro fueron a puerta.

Viktor Gyokeres marcó el primer gol del Arsenal a los diez minutos y dejó al equipo de Arteta con el partido bajo control. Sin embargo, Maximilian Beier empató para los visitantes en la segunda parte y privó al Arsenal de los tres puntos. Era el segundo partido consecutivo en el que el Arsenal no conseguía conservar una ventaja hasta el final, después de su empate 2-2 en Newcastle .

Arteta, atónito ante la «increíble» falta de acierto

El Arsenal estuvo muy cerca de recuperar la ventaja después del empate de Beier y estrelló el balón en el poste en tres ocasiones distintas. Gyökeres también desperdició una oportunidad clarísima a falta de 15 minutos, al rematar de cabeza fuera desde unos 5,5 metros. Tras el partido, Arteta admitió que le costaba comprender cómo su equipo no había vuelto a marcar pese a su abrumador dominio.

«Hay un componente de suerte y otro de finalizar mejor las jugadas por nuestra parte», dijo Arteta. «No hay ninguna duda de lo superiores y dominantes que fuimos, ni de cuánto peligro generamos. Fue un placer verlo, pero resultó increíble que a veces el balón no acabara en la red».

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Dominio ante el líder de la Bundesliga

Pese a la frustración por los puntos perdidos, Arteta encontró motivos para estar satisfecho con el control que ejerció su equipo ante un Dortmund que actualmente lidera la Bundesliga.

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«Fue una actuación brillante», añadió el entrenador del Arsenal. «La forma en que jugamos, teniendo en cuenta el rival, es algo que me satisface muchísimo, porque se le puede exigir muy poco más al equipo.

«Evidentemente, sentimos que deberíamos haber obtenido una recompensa mucho mayor después de una actuación así y de crear tantas ocasiones. No sé si es una cuestión de mentalidad. Como he dicho, hubo un componente de suerte, porque ¿cómo demonios no han entrado algunos de esos goles?»

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El Manchester City espera en la Premier League

El Arsenal tiene poco tiempo para lamentar su frustración europea, ya que este fin de semana vuelve la competición doméstica. El equipo de Arteta se enfrentará el domingo al Manchester City en la Premier League.

Después de dejar escapar la victoria ante Newcastle y Dortmund en dos partidos consecutivos, el Arsenal sabe que debe mejorar pronto su puntería. Convertir su clara superioridad en goles será fundamental cuando se enfrente al equipo de Enzo Maresca.