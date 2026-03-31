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Cómo conseguir paquetes VIP para el Mundial de 2026: entradas premium, opciones de compra y mucho más

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Así es como podrías disfrutar de la acción del Mundial con estilo este verano

Sentarse en estadios de última generación y ver a los mejores jugadores del planeta luchar por la gloria mundial es una emoción única en la vida para los aficionados al fútbol. 

Los afortunados que vayan a asistir a la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica este verano pueden mejorar aún más la experiencia comprando paquetes de hospitalidad o entradas.

Deja que GOAL te explique todas las opciones disponibles para la hospitalidad de la Copa del Mundo este verano, incluyendo paquetes, precios y mucho más.

Entradas para la Copa del Mundo de 2026Reservar entradas

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. 

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países. 

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo 2026

Las entradas o paquetes VIP oficiales de la Copa del Mundo de 2026 están disponibles exclusivamente a través de la Plataforma de Hospitalidad de la FIFA o de On Location, el proveedor oficial de servicios VIP del torneo. 

Los paquetes varían según el nivel de lujo y el número de partidos incluidos. La mayoría incluye asientos premium, comida gourmet y acceso exclusivo a salas VIP.

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Un solo partido

  • Fase de grupos: cualquier partido de una selección que no sea del país anfitrión (excluidas CAN, MEX y USA)
  • Octavos de final/Cuartos de final/Final por el tercer puesto: cualquier partido
  • Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

Serie de sedes

  • Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas.
  • Incluye de 4 a 9 partidos, dependiendo del estadio
  • Son válidos todos los días de partido y todas las fases
  • Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

Sigue a mi equipo

  • Ve a tu equipo en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la sede.
  • Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de la ronda de 32
  • Todos los días de partido y todas las sedes son válidos
  • «Sigue a mi equipo» no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.)
  • Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

También hay disponibles palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Cuánto cuestan las entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026?

Las entradas oficiales de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026 varían significativamente según el nivel, el paquete y el estadio. Las estimaciones de precios son las siguientes:

  • Partido individual: a partir de 1400 USD por persona
  • Serie de sedes: a partir de 8275 USD por persona
  • Sigue a mi equipo: a partir de 6.750 USD por persona
  • Palcos y boxes privados: los palcos para un solo partido cuestan a partir de unos 43 200 USD, mientras que los boxes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 personas) para una serie de sedes superan los 100 000 USD.

No olvides estar atento a la página web de la FIFA para obtener más información, así como a otras páginas como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas y paquetes.

¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

LugarFechaPartido (hora local)Entradas
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junioGrupo B: Canadá contra el ganador de la ruta A de la UEFA (15:00)Entradas
 17 de junioGrupo L: Ghana contra Panamá (19:00 h)Entradas
 20 de junioGrupo E: Alemania contra Costa de Marfil (16:00 h)Entradas
 22 de junioGrupo I: Noruega contra Senegal (20:00 h)Entradas
 23 de junioGrupo L: Panamá contra Croacia (19:00 h)Entradas
 26 de junioGrupo I: Senegal contra el ganador de la repesca de la FIFA 2 (15:00 h)Entradas
 2 de julioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo K contra segundo clasificado del Grupo L (19:00 h)Entradas
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junioGrupo D: Australia contra el ganador de la ruta C de la UEFA (21:00 h)Entradas
 18 de junioGrupo B: Canadá contra Catar (15:00 h)Entradas
 21 de junioGrupo G: Nueva Zelanda contra Egipto (18:00 h)Entradas
 24 de junioGrupo B: Suiza contra Canadá (12:00 h)Entradas
 26 de junioGrupo G: Nueva Zelanda contra Bélgica (20:00 h)Entradas
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo B contra tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h)Entradas
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 85 contra ganador del partido 87 (13:00 h)Entradas
Guadalajara, México (Estadio Akron)11 de junioGrupo A: Corea del Sur contra el ganador de la ruta D de la UEFA (20:00 h)Entradas
 18 de junioGrupo A: México contra Corea del Sur (19:00 h)Entradas
 23 de junioGrupo K: Colombia contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (20:00 h)Entradas
 26 de junioGrupo H: Uruguay contra España (18:00 h)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo F contra Segundo clasificado del Grupo C (19:00 h)Entradas
Ciudad de México, México (Estadio Banorte)11 de junioGrupo A: México contra Sudáfrica (13:00 h)Entradas
 17 de junioGrupo K: Uzbekistán contra Colombia (20:00 h)Entradas
 24 de junioGrupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra México (19:00)Entradas
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo A contra el tercer clasificado de los Grupos C/E/F/H/I (19:00 h)Entradas
 5 de julioOctavos de final: Ganador del partido 79 contra ganador del partido 80 (18:00)Entradas
Monterrey, México (Estadio BBVA)14 de junioGrupo F: Ganador de la Ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)Entradas
 20 de junioGrupo F: Túnez vs Japón (22:00 h)Entradas
 24 de junioGrupo A: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)Entradas
Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)15 de junioGrupo H: España contra Cabo Verde (12:00 h)Entradas
 18 de junioGrupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra Sudáfrica (12:00 h)Entradas
 21 de junioGrupo H: España contra Arabia Saudí (12:00 h)Entradas
 24 de junioGrupo C: Marruecos contra Haití (18:00 h)Entradas
 27 de junioGrupo K: Ganador de la repesca 1 de la FIFA contra Uzbekistán (19:30 h)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo L contra el tercer clasificado de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h)Entradas
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 86 contra ganador del partido 88 (12:00 h)Entradas
 15 de julioSemifinales: Ganadores del partido 99 contra ganadores del partido 100 (15:00 h)Entradas
Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)13 de junioGrupo C: Haití contra Escocia (21:00 h)Entradas
 16 de junioGrupo I: Ganador de la repesca 2 de la FIFA vs Noruega (18:00)Entradas
 19 de junioGrupo C: Escocia contra Marruecos (18:00 h)Entradas
 23 de junioGrupo L: Inglaterra contra Ghana (16:00 h)Entradas
 26 de junioGrupo I: Noruega contra Francia (15:00 h)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo E contra tercer clasificado de los Grupos A/B/C/D/F (16:30 h)Entradas
 9 de julioCuartos de final: Ganador del partido 89 contra ganador del partido 90 (16:00 h)Entradas
Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)14 de junioGrupo F: Países Bajos contra Japón (15:00 h)Entradas
 17 de junioGrupo L: Inglaterra contra Croacia (15:00)Entradas
 22 de junioGrupo J: Argentina contra Austria (12:00 h)Entradas
 25 de junioGrupo F: Japón contra el ganador de la ruta B de la UEFA (18:00 h)Entradas
 27 de junioGrupo J: Jordania contra Argentina (21:00 h)Entradas
 30 de junioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo E contra segundo clasificado del Grupo I (12:00 h)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo D contra segundo clasificado del Grupo G (13:00 h)Entradas
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 83 contra ganador del partido 84 (14:00 h)Entradas
 14 de julioSemifinales: Ganadores del partido 97 contra ganadores del partido 98 (14:00)Entradas
Houston, EE. UU. (NRG Stadium)14 de junioGrupo E: Alemania contra Curazao (12:00 h)Entradas
 17 de junioGrupo K: Portugal contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (12:00 h)Entradas
 20 de junioGrupo A: Países Bajos contra el ganador de la ruta B de la UEFA (12:00 h)Entradas
 23 de junioGrupo K: Portugal contra Uzbekistán (12:00 h)Entradas
 26 de junioGrupo H: Cabo Verde contra Arabia Saudí (19:00 h)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo C vs. Segundo clasificado del Grupo F (12:00 h)Entradas
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 73 contra ganador del partido 75 (12:00 h)Entradas
Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)16 de junioGrupo J: Argentina contra Argelia (20:00 h)Entradas
 20 de junioGrupo E: Ecuador contra Curazao (19:00 h)Entradas
 25 de junioGrupo F: Túnez contra Países Bajos (18:00 h)Entradas
 27 de junioGrupo J: Argelia contra Austria (21:00 h)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo K contra tercer clasificado de los Grupos D/E/I/J/L (20:30 h)Entradas
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 95 contra ganador del partido 96 (20:00 h)Entradas
Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)12 de junioGrupo D: EE. UU. contra Paraguay (18:00 h)Entradas
 15 de junioGrupo G: Irán contra Nueva Zelanda (18:00 h)Entradas
 18 de junioGrupo B: Suiza contra el ganador de la Ruta A de la UEFA (12:00 h)Entradas
 21 de junioGrupo G: Bélgica contra Irán (12:00 h)Entradas
 25 de junioGrupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra EE. UU. (19:00 h)Entradas
 28 de junioOctavos de final: Segundo clasificado del Grupo A contra Segundo clasificado del Grupo B (12:00 h)Entradas
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo H contra Subcampeón del Grupo J (12:00 h)Entradas
 10 de julioCuartos de final: Ganador del partido 93 contra ganador del partido 94 (12:00 h)Entradas
Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)15 de junioGrupo H: Arabia Saudí contra Uruguay (18:00 h)Entradas
 21 de junioGrupo H: Uruguay contra Cabo Verde (18:00 h)Entradas
 24 de junioGrupo C: Escocia contra Brasil (18:00 h)Entradas
 27 de junioGrupo K: Colombia contra Portugal (19:30 h)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo J contra Segundo clasificado del Grupo H (18:00 h)Entradas
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 91 contra ganador del partido 92 (17:00)Entradas
 18 de julioPartido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 contra perdedores del partido 102 (17:00 h)Entradas
Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)13 de junioGrupo C: Brasil contra Marruecos (18:00 h)Entradas
 16 de junioGrupo I: Francia contra Senegal (15:00 h)Entradas
 25 de junioGrupo E: Ecuador contra Alemania (16:00 h)Entradas
 27 de junioGrupo L: Panamá contra Inglaterra (17:00 h)Entradas
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo I contra tercer clasificado de los Grupos C/D/F/G/H (17:00 h)Entradas
 5 de julioOctavos de final: Ganadores del partido 76 contra ganadores del partido 78 (16:00 h)Entradas
 19 de julioFinal: Ganadores del partido 101 contra ganadores del partido 102 (15:00 h)Entradas
Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)14 de junioGrupo E: Costa de Marfil contra Ecuador (19:00 h)Entradas
 19 de junioGrupo C: Brasil contra Haití (21:00 h)Entradas
 22 de junioGrupo I: Francia contra el ganador de la repesca 2 de la FIFA (17:00 h)Entradas
 25 de junioGrupo E: Curazao contra Costa de Marfil (16:00 h)Entradas
 27 de junioGrupo L: Croacia vs Ghana (17:00)Entradas
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 74 contra ganador del partido 77 (17:00 h)Entradas
Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)13 de junioGrupo B: Catar contra Suiza (12:00 h)Entradas
 16 de junioGrupo J: Austria contra Jordania (21:00 h)Entradas
 19 de junioGrupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra Paraguay (21:00 h)Entradas
 22 de junioGrupo J: Jordania contra Argelia (20:00 h)Entradas
 25 de junioGrupo D: Paraguay contra Australia (19:00 h)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo D vs Terceros clasificados de los Grupos B/E/F/I/J (17:00 h)Entradas
Seattle, EE. UU. (Lumen Field)15 de junioGrupo G: Bélgica contra Egipto (12:00 h)Entradas
 19 de junioGrupo D: EE. UU. contra Australia (12:00 h)Entradas
 24 de junioGrupo B: Ganador de la Ruta A de la UEFA contra Catar (12:00 h)Entradas
 26 de junioGrupo G: Egipto contra Irán (20:00 h)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo G contra tercer clasificado de los Grupos A/E/H/I/J (13:00 h)Entradas
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 81 contra ganador del partido 82 (17:00)Entradas

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