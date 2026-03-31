Cómo conseguir paquetes VIP para el Mundial de 2026: entradas premium, opciones de compra y mucho más

Sentarse en estadios de última generación y ver a los mejores jugadores del planeta luchar por la gloria mundial es una emoción única en la vida para los aficionados al fútbol.
Los afortunados que vayan a asistir a la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica este verano pueden mejorar aún más la experiencia comprando paquetes de hospitalidad o entradas.
Deja que GOAL te explique todas las opciones disponibles para la hospitalidad de la Copa del Mundo este verano, incluyendo paquetes, precios y mucho más.
¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.
Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.
Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo 2026
Las entradas o paquetes VIP oficiales de la Copa del Mundo de 2026 están disponibles exclusivamente a través de la Plataforma de Hospitalidad de la FIFA o de On Location, el proveedor oficial de servicios VIP del torneo.
Los paquetes varían según el nivel de lujo y el número de partidos incluidos. La mayoría incluye asientos premium, comida gourmet y acceso exclusivo a salas VIP.
Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:
Un solo partido
- Fase de grupos: cualquier partido de una selección que no sea del país anfitrión (excluidas CAN, MEX y USA)
- Octavos de final/Cuartos de final/Final por el tercer puesto: cualquier partido
- Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA
Serie de sedes
- Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas.
- Incluye de 4 a 9 partidos, dependiendo del estadio
- Son válidos todos los días de partido y todas las fases
- Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA
Sigue a mi equipo
- Ve a tu equipo en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la sede.
- Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de la ronda de 32
- Todos los días de partido y todas las sedes son válidos
- «Sigue a mi equipo» no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.)
- Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
También hay disponibles palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.
¿Cuánto cuestan las entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026?
Las entradas oficiales de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026 varían significativamente según el nivel, el paquete y el estadio. Las estimaciones de precios son las siguientes:
- Partido individual: a partir de 1400 USD por persona
- Serie de sedes: a partir de 8275 USD por persona
- Sigue a mi equipo: a partir de 6.750 USD por persona
- Palcos y boxes privados: los palcos para un solo partido cuestan a partir de unos 43 200 USD, mientras que los boxes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 personas) para una serie de sedes superan los 100 000 USD.
No olvides estar atento a la página web de la FIFA para obtener más información, así como a otras páginas como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas y paquetes.
¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).
|Lugar
|Fecha
|Partido (hora local)
|Entradas
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junio
|Grupo B: Canadá contra el ganador de la ruta A de la UEFA (15:00)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo L: Ghana contra Panamá (19:00 h)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo E: Alemania contra Costa de Marfil (16:00 h)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo I: Noruega contra Senegal (20:00 h)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo L: Panamá contra Croacia (19:00 h)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo I: Senegal contra el ganador de la repesca de la FIFA 2 (15:00 h)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo K contra segundo clasificado del Grupo L (19:00 h)
|Entradas
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junio
|Grupo D: Australia contra el ganador de la ruta C de la UEFA (21:00 h)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo B: Canadá contra Catar (15:00 h)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda contra Egipto (18:00 h)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo B: Suiza contra Canadá (12:00 h)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda contra Bélgica (20:00 h)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo B contra tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h)
|Entradas
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 85 contra ganador del partido 87 (13:00 h)
|Entradas
|Guadalajara, México (Estadio Akron)
|11 de junio
|Grupo A: Corea del Sur contra el ganador de la ruta D de la UEFA (20:00 h)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo A: México contra Corea del Sur (19:00 h)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo K: Colombia contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (20:00 h)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo H: Uruguay contra España (18:00 h)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo F contra Segundo clasificado del Grupo C (19:00 h)
|Entradas
|Ciudad de México, México (Estadio Banorte)
|11 de junio
|Grupo A: México contra Sudáfrica (13:00 h)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo K: Uzbekistán contra Colombia (20:00 h)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra México (19:00)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo A contra el tercer clasificado de los Grupos C/E/F/H/I (19:00 h)
|Entradas
|5 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 79 contra ganador del partido 80 (18:00)
|Entradas
|Monterrey, México (Estadio BBVA)
|14 de junio
|Grupo F: Ganador de la Ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo F: Túnez vs Japón (22:00 h)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo A: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)
|Entradas
|Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: España contra Cabo Verde (12:00 h)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra Sudáfrica (12:00 h)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo H: España contra Arabia Saudí (12:00 h)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo C: Marruecos contra Haití (18:00 h)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo K: Ganador de la repesca 1 de la FIFA contra Uzbekistán (19:30 h)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo L contra el tercer clasificado de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h)
|Entradas
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 86 contra ganador del partido 88 (12:00 h)
|Entradas
|15 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 99 contra ganadores del partido 100 (15:00 h)
|Entradas
|Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Haití contra Escocia (21:00 h)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo I: Ganador de la repesca 2 de la FIFA vs Noruega (18:00)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo C: Escocia contra Marruecos (18:00 h)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo L: Inglaterra contra Ghana (16:00 h)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo I: Noruega contra Francia (15:00 h)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo E contra tercer clasificado de los Grupos A/B/C/D/F (16:30 h)
|Entradas
|9 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 89 contra ganador del partido 90 (16:00 h)
|Entradas
|Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)
|14 de junio
|Grupo F: Países Bajos contra Japón (15:00 h)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo L: Inglaterra contra Croacia (15:00)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo J: Argentina contra Austria (12:00 h)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo F: Japón contra el ganador de la ruta B de la UEFA (18:00 h)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo J: Jordania contra Argentina (21:00 h)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo E contra segundo clasificado del Grupo I (12:00 h)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo D contra segundo clasificado del Grupo G (13:00 h)
|Entradas
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 83 contra ganador del partido 84 (14:00 h)
|Entradas
|14 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 97 contra ganadores del partido 98 (14:00)
|Entradas
|Houston, EE. UU. (NRG Stadium)
|14 de junio
|Grupo E: Alemania contra Curazao (12:00 h)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo K: Portugal contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (12:00 h)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo A: Países Bajos contra el ganador de la ruta B de la UEFA (12:00 h)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo K: Portugal contra Uzbekistán (12:00 h)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo H: Cabo Verde contra Arabia Saudí (19:00 h)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo C vs. Segundo clasificado del Grupo F (12:00 h)
|Entradas
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 73 contra ganador del partido 75 (12:00 h)
|Entradas
|Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)
|16 de junio
|Grupo J: Argentina contra Argelia (20:00 h)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo E: Ecuador contra Curazao (19:00 h)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo F: Túnez contra Países Bajos (18:00 h)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo J: Argelia contra Austria (21:00 h)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo K contra tercer clasificado de los Grupos D/E/I/J/L (20:30 h)
|Entradas
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 95 contra ganador del partido 96 (20:00 h)
|Entradas
|Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)
|12 de junio
|Grupo D: EE. UU. contra Paraguay (18:00 h)
|Entradas
|15 de junio
|Grupo G: Irán contra Nueva Zelanda (18:00 h)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo B: Suiza contra el ganador de la Ruta A de la UEFA (12:00 h)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo G: Bélgica contra Irán (12:00 h)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra EE. UU. (19:00 h)
|Entradas
|28 de junio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo A contra Segundo clasificado del Grupo B (12:00 h)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo H contra Subcampeón del Grupo J (12:00 h)
|Entradas
|10 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 93 contra ganador del partido 94 (12:00 h)
|Entradas
|Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: Arabia Saudí contra Uruguay (18:00 h)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo H: Uruguay contra Cabo Verde (18:00 h)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo C: Escocia contra Brasil (18:00 h)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo K: Colombia contra Portugal (19:30 h)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo J contra Segundo clasificado del Grupo H (18:00 h)
|Entradas
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 91 contra ganador del partido 92 (17:00)
|Entradas
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 contra perdedores del partido 102 (17:00 h)
|Entradas
|Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Brasil contra Marruecos (18:00 h)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo I: Francia contra Senegal (15:00 h)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo E: Ecuador contra Alemania (16:00 h)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo L: Panamá contra Inglaterra (17:00 h)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo I contra tercer clasificado de los Grupos C/D/F/G/H (17:00 h)
|Entradas
|5 de julio
|Octavos de final: Ganadores del partido 76 contra ganadores del partido 78 (16:00 h)
|Entradas
|19 de julio
|Final: Ganadores del partido 101 contra ganadores del partido 102 (15:00 h)
|Entradas
|Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)
|14 de junio
|Grupo E: Costa de Marfil contra Ecuador (19:00 h)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo C: Brasil contra Haití (21:00 h)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo I: Francia contra el ganador de la repesca 2 de la FIFA (17:00 h)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo E: Curazao contra Costa de Marfil (16:00 h)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo L: Croacia vs Ghana (17:00)
|Entradas
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 74 contra ganador del partido 77 (17:00 h)
|Entradas
|Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)
|13 de junio
|Grupo B: Catar contra Suiza (12:00 h)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo J: Austria contra Jordania (21:00 h)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra Paraguay (21:00 h)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo J: Jordania contra Argelia (20:00 h)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo D: Paraguay contra Australia (19:00 h)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo D vs Terceros clasificados de los Grupos B/E/F/I/J (17:00 h)
|Entradas
|Seattle, EE. UU. (Lumen Field)
|15 de junio
|Grupo G: Bélgica contra Egipto (12:00 h)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo D: EE. UU. contra Australia (12:00 h)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo B: Ganador de la Ruta A de la UEFA contra Catar (12:00 h)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo G: Egipto contra Irán (20:00 h)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo G contra tercer clasificado de los Grupos A/E/H/I/J (13:00 h)
|Entradas
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 81 contra ganador del partido 82 (17:00)
|Entradas