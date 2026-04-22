Cómo conseguir entradas para ver a Kylian Mbappé en el Mundial 2026: boletos para Francia, información y más

Kylian Mbappé adora el Mundial, y los aficionados disfrutan viéndolo jugar. El astro francés está listo para brillar en Estados Unidos: puedes comprar tus entradas hoy mismo.

Tras anotar 12 goles en 2018 y 2022, se espera que aumente su marca este verano. Francia debutará ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y luego enfrentará a Irak y Noruega en la fase de grupos.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas para el Mundial de Francia 2026, incluyendo dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Francia en el Mundial 2026?

A pesar de sus 56 goles ante 28 rivales, Mbappé aún no ha marcado en fase de grupos contra los equipos del Grupo I: Senegal, Irak y Noruega.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Francia 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Francia 2026?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $



Consulta los portales oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA para más detalles y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de Francia 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Francia que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: un partido de una selección distinta al anfitrión (excepto CAN, MEX y USA).

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Con solo 19 años, Mbappé acaparó portadas al marcar un doblete en los octavos de final de Rusia 2018 ante Argentina. Esos fueron dos de los cuatro goles que anotó en su debut mundialista.

Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho goles en Catar 2022. Aunque Francia quedó subcampeona, Mbappé firmó un heroico hat-trick en la final contra Argentina.

Con 12 goles en Mundiales, Kylian Mbappé —ahora en el Real Madrid— empata con Pelé en el sexto puesto histórico. Está a solo un tanto de Just Fontaine, autor de 13 goles en 1958.

Además de las ganas de ver jugar a Mbappé, muchos aficionados desean viajar para ver a Francia en acción este verano en Norteamérica. Los dos veces campeones del mundo son uno de los seis equipos que han ganado más de una vez el título.