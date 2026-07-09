Cristiano Ronaldo y Portugal están oficialmente fuera del Mundial 2026. Aunque los aficionados ya no podrán ver en directo a la leyenda portuguesa en Norteamérica, el torneo está entrando en temperatura a medida que alcanza sus rondas finales.

La trayectoria de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó en los octavos de final tras una derrota por 1-0 ante España el 6 de julio de 2026. El partido, disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, se mantuvo sin goles hasta que el suplente Mikel Merino marcó el tanto de la victoria para España en el tiempo añadido de la segunda parte, en el minuto 91.

La venta de entradas se dispara cada vez que las leyendas del fútbol saltan al campo, mientras los aficionados se apresuran para presenciar en directo momentos históricos. Si planeas seguir estos duelos memorables mientras realizas apuestas antes del partido o en directo, asegurarte de reforzar tu bankroll es una decisión inteligente. Consulta nuestro análisis específico para desbloquear las mejores ventajas con nuestro código promocional de Megapari.

Aunque Portugal está oficialmente fuera, todavía quedan algunas entradas para el Mundial.

Calendario y resultados de Portugal en el Mundial 2026

Fecha Partido Entradas Mié. 17 de junio Portugal vs RD Congo 1-1 Mar. 23 de junio Portugal vs Uzbekistán 5-0 Sáb. 27 de junio Portugal vs Colombia 0-0 Vie. 3 de julio Dieciseisavos de final: Portugal vs Croacia 2-1 Lun. 6 de julio Octavos de final: Portugal vs España 0-1

Calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026

Fecha y hora del saque inicial Detalles del partido Ubicación Entradas 9 de julio, 18:00 EDT Cuarto de final 1: Francia vs Marruecos Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos Comprar entradas 10 de julio, 18:00 PDT Cuarto de final 2: España vs Bélgica SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos Comprar entradas 11 de julio, 16:00 EDT Cuarto de final 3: Noruega vs Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos Comprar entradas 11 de julio, 18:00 CDT Cuarto de final 4: Argentina vs Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos Comprar entradas 14 de julio, 19:00 CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs España/Bélgica Dallas Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 15 de julio, 20:00 EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza Atlanta Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 18 de julio, 15:00 EDT Partido por el tercer puesto: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza Miami Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 19 de julio, 15:00 EDT Final del Mundial: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza New York New Jersey Stadium, Estados Unidos Comprar entradas

¿Cómo comprar entradas de Portugal para el Mundial 2026?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa Visa, el Early Ticket Draw y el Random Selection Draw posterior al sorteo, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de ventas de última hora está actualmente activa, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por estricto orden de llegada y con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

está actualmente activa, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por estricto orden de llegada y con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para entradas de última hora. Recuerda revisar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas de Portugal para el Mundial 2026?

Las entradas para los partidos del Mundial 2026 de la FIFA se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: La más cara, ubicada en la grada inferior.

La más cara, ubicada en la grada inferior. Categoría 2: Abarca tanto las gradas superiores como las inferiores fuera de las zonas de la Categoría 1.

Abarca tanto las gradas superiores como las inferiores fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las Categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las Categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, ubicada en la grada superior fuera de las otras categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de lanzamiento y venta de entradas. Las primeras estimaciones se muestran a continuación:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excl. países anfitriones) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Sigue de cerca los portales de entradas para el Mundial de la FIFA para obtener información adicional y los sitios de venta secundaria como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Qué se puede esperar de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo, que debutó con Portugal en 2003 de manera asombrosa, volvió a dar un brillante ejemplo a sus compañeros durante la exitosa campaña de clasificación de su selección para el Mundial 2026. Lideró la tabla de goleadores del equipo al ver portería en cinco ocasiones.

La leyenda portuguesa se mantiene cómodamente en lo más alto de la lista histórica de goleadores internacionales, con 143 tantos en 226 partidos con su país. Con su rival más cercano, Lionel Messi, a 27 goles de distancia, parece poco probable que el récord de Ronaldo vaya a batirse pronto, si es que alguna vez sucede.

Tres de los ocho goles de Ronaldo en sus anteriores participaciones en el Mundial llegaron en un sobresaliente partido de la fase de grupos contra su rival ibérico, España, en 2018. CR7 completó su hat-trick con un impresionante lanzamiento de falta en el minuto 88 para poner el 3-3 en el marcador.

No sorprende que el ascenso de Portugal en el ranking de la FIFA haya coincidido con la irrupción de Cristiano Ronaldo en la escena internacional. Antes de clasificarse para Corea/Japón 2002, solo había participado en dos Mundiales a lo largo de 70 años.

Portugal es ahora una de las grandes selecciones del panorama global, presente en todos los Mundiales desde entonces y con un memorable cuarto puesto en 2006. Además, la Selecao das Quinas ganó la Eurocopa de 2016, y también se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

El interés por las entradas para los partidos con Cristiano Ronaldo sigue siendo extremadamente alto, ya que los seguidores buscan ver al legendario delantero representar a su país en una gran competición. Los aficionados siguen muy de cerca las actualizaciones oficiales sobre la venta de entradas con la esperanza de asegurarse un asiento para estos codiciados encuentros internacionales. Más allá de la asistencia al estadio, los aficionados al fútbol también siguen activamente las noticias de los equipos, las cuotas individuales de los jugadores y las promociones de las casas de apuestas antes del saque inicial. Quienes estén interesados en explorar posibles incentivos de bienvenida en plataformas de apuestas modernas pueden leer sobre el código promocional de betano para conocer los requisitos de creación de cuenta y las condiciones de la oferta. Mantenerse informado sobre los detalles promocionales permite a los aficionados al deporte evaluar a fondo las funciones de apuestas disponibles.