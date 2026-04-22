Cómo conseguir entradas para ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial: boletos para el Mundial de Portugal, información y más

Los aficionados quieren ver a Cristiano Ronaldo y a la selección portuguesa en el Mundial de 2026 en Norteamérica.

¿Conseguirá Portugal arrollar fácilmente a sus rivales de grupo en Houston y Miami? Podrías estar en Estados Unidos para descubrirlo.

Deja que GOAL te guíe en la compra de tus entradas: te contamos cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026?

A pesar de haber marcado contra 48 países diferentes en su carrera internacional, Cristiano Ronaldo aún no ha anotado contra los rivales de Portugal en la fase de grupos: República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT) NRG Stadium (Houston) Entradas Martes 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán (12:00 p. m. CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 27 de junio Portugal vs. Colombia (19:30 ET) Estadio Hard Rock (Miami) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Consulta los portales oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA para más detalles y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de Portugal 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Portugal que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Un solo partido

Fase de grupos: un partido de una selección distinta al anfitrión (excepto CAN, MEX y USA).

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Qué se puede esperar de Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026?

Cristiano Ronaldo, quien debutó con Portugal en 2003, lideró la clasificación para el Mundial 2026 y fue el máximo goleador con cinco tantos.

Con 143 goles en 226 partidos con Portugal, lidera la lista de máximos anotadores internacionales, 27 por encima de su inmediato perseguidor, Lionel Messi. Es poco probable que su récord se supere pronto.

Tres de los ocho goles que Ronaldo había marcado en la Copa del Mundo llegaron en un partido de la fase de grupos contra España en 2018. CR7 completó su hat-trick con un lanzamiento de falta en el minuto 88 para empatar 3-3.

No es casualidad que el ascenso de Portugal en la clasificación de la FIFA coincida con la irrupción de Cristiano Ronaldo. Antes de Corea/Japón 2002, solo habían jugado dos Mundiales en 70 años.

Desde entonces ha disputado todos los Mundiales, con un cuarto puesto en 2006, y ha ganado la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.