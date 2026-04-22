Cómo conseguir entradas para ver a Christian Pulisic en el Mundial 2026: boletos para el Mundial de EE. UU., información y más

El Mundial 2026 brinda a los jugadores de la selección de Estados Unidos una oportunidad generacional para inspirar a toda la nación.

La última vez que el torneo llegó a Norteamérica, en 1994, jugadores como Alexi Lalas y Eric Wynalda se convirtieron en referentes. Ahora, 32 años después, Christian Pulisic y su generación buscan seguir ese legado.

Deja que GOAL te diga dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo de EE. UU. 2026?

Christian Pulisic ha marcado doce goles en la fase de clasificación con Estados Unidos, pero solo ha anotado uno en un torneo mundialista.

Sin embargo, ese tanto, marcado ante Irán en el último encuentro de la fase de grupos en Catar 2022, resultó decisivo y llevó a Estados Unidos a los octavos de final.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00 h PT) Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 19 de junio Estados Unidos vs. Australia (12:00 h PT) Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Estados Unidos vs Turquía (19:00 h PT) SoFi Stadium (Inglewood) Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de EE. UU. 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de EE. UU. 2026?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $



Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar disponibilidad.

Qué esperar de Christian Pulisic en el Mundial 2026

Christian Pulisic ha logrado numerosos títulos con Borussia Dortmund, Chelsea y AC Milan, pero aún busca su primer gran éxito con la selección en una Copa del Mundo.

Parece que Christian Pulisic lleva años brillando sobre el campo. Debutó con Estados Unidos en 2016, a los 17, y se convirtió en el estadounidense más joven en jugar un partido de clasificación mundialista.

A sus 27 años, el llamado «Capitán América» sigue aportando mucho al fútbol y a su país. Aunque Estados Unidos no fue al Mundial de 2018, en 2022 alcanzó por tercera vez en 12 años los octavos de final y ahora aspira a más.

En 2022, Pulisic terminó tercero en premios al «Mejor jugador del partido», solo por detrás de Mbappé y Messi. Aunque Estados Unidos cayó en octavos, fue un logro notable que espera repetir en el gran escenario.

En septiembre de 2024, Estados Unidos nombró seleccionador a Mauricio Pochettino, exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea, y pese a algunos altibajos confía en dar un paso adelante este verano.