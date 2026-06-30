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Cómo conseguir entradas para Paraguay vs. Francia o Suecia: precios del Mundial, información de octavos de final, ofertas de última hora y más

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J. Enciso

Paraguay se enfrentará a Francia o Suecia en octavos de final. Aquí te explicamos cómo conseguir tus entradas para el Mundial.

Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en los dieciseisavos del Mundial 2026 tras una angustiosa tanda de penaltis en Boston. El sábado 4 de julio, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, debe vencer a otra selección europea para seguir adelante.

A solo un triunfo de igualar su mejor actuación histórica —los cuartos de final de 2010—, los guaraníes buscan la hazaña.

¿Quieres entradas para Paraguay vs. Francia o Suecia? GOAL te cuenta cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido entre Paraguay y Francia o Suecia?

Este partido de octavos de final se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Paraguay y Francia o Suecia

Los principales sorteos oficiales (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Paraguay y Francia o entre Paraguay y Suecia?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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