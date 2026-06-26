Cómo conseguir entradas para Países Bajos vs. Marruecos: precios de la ronda de 32 del Mundial, detalles del partido en el Estadio de Monterrey, ofertas de última hora y más

En la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se miden en un duelo eliminatorio clave.

La Oranje de Ronald Koeman lideró el Grupo F tras vencer 3-1 a Túnez y mostró un ritmo ofensivo que la convierte en aspirante al título.

Ahora se miden a una sólida Marruecos, que igualó a Brasil en el Grupo C tras vencer 4-2 a Haití.

Además, se cumplen 32 años del duelo que protagonizaron en el Mundial de EE. UU. 1994, por lo que la cita promete una nueva batalla entre la precisión naranja y la pasión de los Leones del Atlas.

¿A qué hora empieza el Países Bajos-Marruecos?

Se jugará en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, México.

¿Cómo comprar entradas para el partido de octavos de final del Mundial entre Países Bajos y Marruecos?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Países Bajos y Marruecos?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Países Bajos y Marruecos

Países Bajos vs. Marruecos: enfrentamientos recientes

HOL Último partidos MAR 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Marruecos 1 - 2 Holanda 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación de Países Bajos contra Marruecos

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