Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en México: información sobre los estadios, calendario de la Ciudad de México, ciudades y mucho más

El Mundial de 2026 arranca con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte (también conocido como el Azteca) el 11 de junio.

La Ciudad de México es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional, ya que ha acogido dos finales de la Copa del Mundo anteriormente. Sin embargo, el protagonismo no recaerá exclusivamente en la capital, ya que durante la Copa del Mundo de 2026 también se disputarán varios partidos en Guadalajara y Monterrey.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas sobre las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de 2026 que se disputarán en México, incluyendo dónde puedes conseguirlas y cuánto costarán.

¿Cuándo se disputarán los partidos del Mundial en México?

En México se disputarán trece partidos de la Copa del Mundo de 2026 (10 de la fase de grupos y 3 de la fase eliminatoria). Son los siguientes:

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 11 de junio Grupo A - México vs Sudáfrica (13:00) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Jueves, 11 de junio Grupo A - Corea del Sur contra el ganador del Grupo D de la UEFA (20:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Domingo, 14 de junio Grupo F - Ganador B de la UEFA contra Túnez (20:00 h) Estadio BBVA (Monterrey) Entradas Miércoles, 17 de junio Grupo K - Uzbekistán contra Colombia (20:00 h) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Jueves, 18 de junio Grupo A - México contra Corea del Sur (19:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Sábado, 20 de junio Grupo F - Túnez contra Japón (22:00 h) Estadio BBVA (Monterrey) Entradas Martes, 23 de junio Grupo K - Colombia contra el ganador del IC 1 (20:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Miércoles, 24 de junio Grupo A - Ganador D de la UEFA contra México (19:00 h) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Miércoles, 24 de junio Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h) Estadio BBVA (Monterrey) Entradas Viernes, 26 de junio Grupo H - Uruguay contra España (18:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Lunes, 29 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo F contra Subcampeón del Grupo C (19:00 h) Estadio BBVA (Monterrey) Entradas Martes, 30 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo A contra Tercero del Grupo C/E/F/H/I (19:00 h) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Domingo, 5 de julio Octavos de final: por confirmar contra por confirmar (18:00 h) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en México

Los aficionados al fútbol han tenido varias oportunidades de comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 a través del portal de venta de entradas de la página web de la FIFA. Aunque ya se han llevado a cabo varias fases de venta, como el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «Sorteo de venta anticipada» (octubre) y el «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Fase de venta de última hora

Si no tuviste suerte en los anteriores sorteos de la Copa del Mundo de 2026, tu última oportunidad para intentar conseguir entradas por vías oficiales es consultar qué hay aún disponible durante la fase de venta de «última hora», que comienza en abril.

La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero cabe esperar una disponibilidad limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Además de las ventas iniciales, la FIFA también gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio, que se inauguró el pasado mes de octubre y volverá a abrir en abril. Esta es la única plataforma aprobada por la FIFA para los aficionados que deseen revender o comprar entradas ya agotadas.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta principales. Para los aficionados de México, un mercado de intercambio específico (Mercado de Intercambio) gestiona las transacciones de reventa locales bajo las mismas garantías oficiales.

Para quienes no puedan aprovechar los periodos de venta oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades concretas, las plataformas de reventa como StubHub también ofrecen entradas para el Mundial. Estas plataformas ofrecen mayor flexibilidad, pero, por lo general, a precios considerablemente más elevados debido a los mercados de reventa, que se rigen por la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Mundial de 2026 en México?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Las más caras, situadas en la grada inferior. Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, situada en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de puesta a la venta de entradas. A continuación se muestran las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excl. países anfitriones) 60-620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980

En sitios web de reventa como StubHub, los aficionados pueden conseguir entradas para los partidos del Mundial en México a partir de 169 $.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo 2026 en México?

Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputen en México se celebrarán en las tres sedes siguientes:

Estadio Banorte (Ciudad de México): Aforo: 83 000

Aforo: 83 000 Estadio BBVA (Guadalupe): Aforo: 53 500

Aforo: 53 500 Estadio Akron (Zapopan): Capacidad: 48 000

Qué se puede esperar de los partidos de la Copa del Mundo de 2026 en México

En las anteriores ediciones de la Copa del Mundo celebradas en México acudieron multitudes entusiastas y se espera que vuelvan a acudir grandes cantidades de público a todos los partidos, a pesar de que las responsabilidades de la organización se comparten con Estados Unidos y Canadá.

La espera de 40 años de México para que el mayor torneo deportivo vuelva a su territorio está a punto de terminar. La nación latinoamericana organizó memorables Copas del Mundo tanto en 1970 como en 1986 y se convierte en el primer país en organizar o coorganizar el torneo masculino en tres ocasiones.

El hecho de que las dos mejores actuaciones de México en la Copa del Mundo se produjeran cuando fue sede del torneo —alcanzó los cuartos de final tanto en 1970 como en 1986— animará a todos los fanáticos de El Tri a ir a ver a su selección en acción.

Otro aliciente para la afición mexicana es que su selección no ha perdido ningún partido internacional en casa desde la derrota por 1-0 ante Chile en octubre de 2018, lo que supone una racha de 20 partidos sin conocer la derrota y que sigue sumando.

Además de México, otras selecciones que disputarán al menos dos partidos del Mundial de 2026 en territorio mexicano son Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia y Túnez.