Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en México: información sobre los estadios, calendario de la Ciudad de México, sedes y más

De costa a costa, desde las modernas ciudades de Monterrey y Guadalajara hasta los históricos sitios de la capital, el ambiente del Mundial en México es electrizante.

Es la primera vez que la selección mexicana gana todos sus partidos de grupo.

El equipo de Javier Aguirre avanza con confianza hacia los dieciseisavos de final, programados para el martes 30 de junio en el legendario Estadio Azteca, y la demanda de entradas ha alcanzado niveles sin precedentes.

En la siguiente ronda, México o Ecuador podrían enfrentar a Inglaterra o a la República Democrática del Congo.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial en México?

En México se jugarán 13 partidos (10 de grupo y 3 de eliminación). El calendario es: