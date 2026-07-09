La selección masculina de México encendió la pasión de todo un país durante su recorrido por el torneo en casa, pero su emocionante aventura en el Mundial 2026 llegó oficialmente a un final cargado de emoción en octavos de final.

Después de arrasar en el Grupo A sin conocer la derrota y de vencer a Ecuador en dieciseisavos de final, la valiente campaña de México fue frenada por una eficaz selección de Inglaterra en un trepidante 2-3 en el Estadio de Ciudad de México (Estadio Azteca).

La demanda de entradas para ver partidos disputados en emblemáticos recintos mexicanos refleja la rica herencia futbolística del país anfitrión. Los aficionados que sigan el torneo a distancia también pueden preparar su estrategia para la competición asegurándose las mejores ofertas de bienvenida con casas de apuestas consolidadas. Visita nuestra guía de promociones para descubrir nuestroverificado y reclamar hoy mismo tu bonus.

Aunque el país anfitrión ya no sigue en la pelea, los aficionados mexicanos que se engancharon al torneo se niegan a dejar que la magia se desvanezca.

El cuadro eliminatorio de alta tensión se ha trasladado por completo a Estados Unidos, lo que ahora implica viajar a las próximas sedes anfitrionas del país para presenciar la fase decisiva del torneo.

Calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Ubicación Entradas 9 de julio, 18:00 EDT Cuartos de final 1: Francia vs Marruecos Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos Comprar entradas 10 de julio, 18:00 PDT Cuartos de final 2: España vs Bélgica SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos Comprar entradas 11 de julio, 16:00 EDT Cuartos de final 3: Noruega vs Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos Comprar entradas 11 de julio, 18:00 CDT Cuartos de final 4: Argentina vs Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos Comprar entradas 14 de julio, 19:00 CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs España/Bélgica Dallas Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 15 de julio, 20:00 EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza Atlanta Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 18 de julio, 15:00 EDT Partido por el tercer puesto: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza Miami Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 19 de julio, 15:00 EDT Final del Mundial: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza New York New Jersey Stadium, Estados Unidos Comprar entradas

Cómo conseguir entradas para partidos del Mundial 2026 en México

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo aleatorio posterior al cuadro, ya han concluido.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria está ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora ya está en marcha, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de las rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se están vendiendo por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

ya está en marcha, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de las rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se están vendiendo por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Mundial 2026 en México?

Las entradas para los partidos del Mundial 2026 de la FIFA en México se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: La más cara, ubicada en el anillo inferior de asientos.

La más cara, ubicada en el anillo inferior de asientos. Categoría 2: Abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la Categoría 1.

Abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en el anillo superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en el anillo superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, ubicada en el anillo superior fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de lanzamiento y venta de entradas. A continuación se muestran las primeras estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (sin incluir a los países anfitriones) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $

¿Cuáles son las sedes del Mundial 2026 en México?

Los partidos del Mundial 2026 de la FIFA que se disputen en México se celebrarán en las siguientes tres sedes:

Estadio Banorte (Ciudad de México): Capacidad: 83.000

Capacidad: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Capacidad: 53.500

Capacidad: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Capacidad: 48.000

Qué esperar de los partidos del Mundial 2026 en México

En ediciones anteriores del Mundial en México acudieron multitudes enormes y apasionadas, y se espera de nuevo una gran asistencia en todos los partidos, aunque las responsabilidades como anfitrión se compartan con Estados Unidos y Canadá.

La espera de 40 años de México para que el mayor torneo del deporte regrese a su territorio está a punto de terminar. El país latinoamericano albergó históricos Mundiales tanto en 1970 como en 1986 y se convierte en el primero en organizar u organizar conjuntamente tres veces el torneo masculino.

El hecho de que las dos mejores actuaciones previas de México en un Mundial llegaran cuando fue anfitrión del torneo, alcanzando los cuartos de final tanto en 1970 como en 1986, animará a todos los aficionados de El Tri a ir a ver a su selección en acción.

Otro impulso para la afición mexicana es que su selección no pierde un partido internacional en casa desde la derrota por 1-0 ante Chile en octubre de 2018, una racha de 20 encuentros sin perder y que sigue creciendo.

Otras naciones, además de México, que disputarán al menos dos partidos del Mundial 2026 en suelo mexicano incluyen a Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia y Túnez.