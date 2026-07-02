De costa a costa, desde las modernas ciudades de Monterrey y Guadalajara hasta los históricos sitios de la capital, el ambiente del Mundial en México es electrizante.

Es la primera vez que la selección mexicana gana todos sus partidos de grupo.

Tras la contundente victoria por 2-0 de los hombres de Javier Aguirre sobre Ecuador en la ronda de 32, celebrada ayer, martes 30 de junio, en el legendario Estadio Azteca, la demanda de entradas en el país se ha disparado.

El domingo 5 de julio disputará los octavos de final ante Inglaterra.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial en México?

En México se jugarán 13 partidos del Mundial 2026 (10 de grupo y 3 eliminatorios). Tras la fase de grupos y la ronda de 32, queda un último duelo en casa:

Fecha Partido (hora local) Estadio Resultado final / Entradas Domingo 5 de julio Octavos de final: México vs. Inglaterra Estadio Banorte (Ciudad de México) Reserva ahora

Calendario, resultados y trayectoria de México hacia la final del Mundial 2026

Fecha / Fase Partido y resultado (hora local) Sede Estadio / Entradas Jueves 11 de junio (Grupo A) México vs. Sudáfrica (13:00 h) Estadio Azteca, Ciudad de México 2-0 Jueves 18 de junio (Grupo A) México vs. Corea del Sur (19:00 h) Estadio Akron 1-0 Miércoles 24 de junio (Grupo A) República Checa vs. México (19:00 h) Estadio Azteca 0-3 Martes 30 de junio (octavos de final) México vs. Ecuador (20:00 h) Estadio Azteca, Ciudad de México 2-0 Domingo 5 de julio (octavos) México vs. Inglaterra (18:00 h) Estadio Azteca, Ciudad de México Reserva ahora

El posible camino de México hacia la final

El Tri, invicto y sin recibir goles en casa, podría avanzar así: Octavos de final (domingo 5 de julio): México vs. Inglaterra o R. D. del Congo (Estadio Azteca).

México vs. Inglaterra o R. D. del Congo (Estadio Azteca). Cuartos de final (sábado 11 de julio): México vs. ganador del partido 91 en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

México vs. ganador del partido 91 en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) Semifinales (miércoles 15 de julio): México vs. ganador de la ruta del cuadro (posibles potencias como Argentina, Brasil o Francia en Atlanta)

México vs. ganador de la ruta del cuadro (posibles potencias como Argentina, Brasil o Francia en Atlanta) Final (domingo 19 de julio): MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).

Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en México

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y representa la última oportunidad de comprar entradas a la FIFA.

: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y representa la última oportunidad de comprar entradas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Mundial de 2026 en México?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de 2026 en México?

Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputen en México se celebrarán en las tres sedes siguientes:

Estadio Banorte (Ciudad de México): 83 000 espectadores.

83 000 espectadores. Estadio BBVA (Guadalupe): 53 500

53 500 Estadio Akron (Zapopan): 48 000

Qué se puede esperar de los partidos del Mundial de 2026 en México

En ediciones anteriores se vivieron multitudes entusiastas y se espera que vuelva a ocurrir, pese a que la organización se comparte con Estados Unidos y Canadá.

Tras 40 años de espera, el país albergará de nuevo la cita, convirtiéndose en el primer nación que organiza o coorganiza el torneo masculino en tres ocasiones.

Además, las dos mejores actuaciones de México en la Copa del Mundo —cuartos de final en 1970 y 1986— animarán a los seguidores de «El Tri» a apoyar a su selección.

Además, la selección mexicana no pierde en casa desde octubre de 2018 (1-0 contra Chile), acumulando ya 20 partidos sin derrota.

Además de México, Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia y Túnez jugarán al menos dos encuentros en suelo mexicano.