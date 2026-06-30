Cómo conseguir entradas para los octavos de final del Mundial: fase eliminatoria, partidos confirmados, posibles enfrentamientos, Canadá vs. Marruecos y más

Los octavos de final del Mundial 2026 ya se acercan tras concluir la fase de 32 equipos. El cuadro está definido y no hay margen de error.
Destaca el histórico Canadá-Marruecos, que abrirá el 4 dejulio en Houston.
A medida que otros favoritos, como Brasil y Paraguay, confirman su pase, la demanda de entradas en Estados Unidos, México y Canadá se dispara.
¿Cuáles son los próximos partidos de octavos de final?
|Fecha y hora
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|4 de julio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Canadá vs. Marruecos
|Estadio de Houston, EE. UU.
|Comprar
|4 de julio, 17:00 h EDT
|Octavos de final: Paraguay vs. Francia / Suecia
|Estadio de Filadelfia, EE. UU.
|Comprar
|5 de julio, 16:00 h EDT
|Octavos de final: Brasil vs. Costa de Marfil / Noruega
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
|5 de julio, 18:00 h CST
|Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo
|Estadio de la Ciudad de México, México
|Comprar
|6 de julio, 14:00 h CDT
|Octavos de final: Portugal / Croacia vs. España / Austria
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|6 de julio, 17:00 PDT
|Octavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / Senegal
|Estadio de Seattle, EE. UU.
|Comprar
|7 de julio, 12:00 h EDT
|Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar
|7 de julio, 16:00 PDT
|Octavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / Ghana
|Estadio de Vancouver, Canadá
|Comprar
|Del 9 al 11 de julio, horarios variados
|Cuartos de final: por confirmar
|Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
|Comprar
|14–15 de julio, 15:00
|Semifinales: por confirmar
|Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Compra
|18 de julio, 15:00 h
|Tercer puesto: por confirmar
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar
|19 de julio, inicio a las 15:00
|Final: por confirmar
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
¿Cuáles son los próximos partidos de la ronda de 32?
|Fecha y hora de inicio
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|29 de junio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Brasil vs. Japón
|Estadio de Houston, EE. UU.
|2-1
|29 de junio, 16:30 h EDT
|Octavos de final: Alemania vs. Paraguay
|Estadio de Boston, EE. UU.
|1-1 (Paraguay ganó en los penaltis)
|29 de junio, 19:00 h CST
|Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos
|Estadio de Monterrey, México
|1-1 (Marruecos ganó en penaltis)
|30 de junio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|30 de junio, 17:00 h EDT
|Octavos de final: Francia vs. Suecia
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
|30 de junio, 19:00 h CST
|Octavos de final: México vs. Ecuador
|Estadio de la Ciudad de México, México
|Comprar
|1 de julio, 12:00 h EDT
|Octavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del Congo
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar
|1 de julio, 13:00 PDT
|Octavos de final: Bélgica vs. Senegal
|Estadio de Seattle, EE. UU.
|Comprar
|1 de julio, 17:00 h PDT
|Octavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
|Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU.
|Comprar
|2 de julio, 12:00 h PDT
|Octavos de final: España vs. Austria
|Estadio de Los Ángeles, EE. UU.
|Comprar
|2 de julio, 19:00 h EDT
|Octavos de final: Portugal vs. Croacia
|Estadio de Toronto, Canadá
|Comprar
|2 de julio, 20:00 PDT
|Octavos de final: Suiza vs. Argelia
|Estadio de Vancouver, Canadá
|Comprar
|3 de julio, 13:00 h CDT
|Octavos de final: Australia vs. Egipto
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|3 de julio, inicio a las 18:00 h EDT
|Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar
|3 de julio, 20:30 h CDT
|Octavos de final: Colombia vs. Ghana
|Estadio de Kansas City, EE. UU.
|Comprar
¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y permite comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más