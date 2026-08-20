Cómo conseguir entradas para los NFL London Games 2026: fechas, precios de las entradas y más

La NFL regresa a la capital para tres partidos de temporada regular en domingos consecutivos de octubre, con el Tottenham Hotspur Stadium acogiendo dos encuentros y el Wembley Stadium siendo sede del tercero. Los Indianapolis Colts se enfrentarán a los Washington Commanders el 4 de octubre, los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la Super Bowl, se medirán a los Jacksonville Jaguars el 11 de octubre, y los Jaguars volverán una semana después para enfrentarse a los Houston Texans en Wembley el 18 de octubre. Será otro gran año para el calendario londinense de la NFL, con los tres enfrentamientos teniendo un auténtico peso de playoff y de narrativa.

GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje, incluido el calendario completo, dónde se venden las entradas, el rango actual de precios y cómo encontrar la forma más barata de entrar en cada partido.

¿Cuándo son los NFL London Games 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas dom. 4 de oct., 14:30 Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium, Londres Entradas dom. 11 de oct., 14:30 Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, Londres Entradas dom. 18 de oct., 14:30 Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Entradas

¿Dónde comprar entradas para los NFL London Games 2026?

Las entradas para los tres partidos se venden primero a través de canales oficiales. Los dos encuentros en el Tottenham Hotspur Stadium, Colts vs Commanders y Eagles vs Jaguars, se venden a través del propio sitio de la NFL gestionado por Ticketmaster, que requiere una cuenta gratuita de NFL Ticketmaster para completar la compra. El partido de Wembley entre los Texans y los Jaguars se gestiona por separado por los Jaguars a través de su propia plataforma de venta de entradas, con una ventana prioritaria para compradores históricos de Wembley antes de que la venta general se abra al resto. Comprar a través de estas vías oficiales es la forma de conseguir precios de valor nominal, y en el momento de escribir este artículo todavía había entradas de admisión general disponibles a través del sitio oficial para el Colts vs Commanders.

Una vez que un partido o una categoría de asientos se agota oficialmente, el mercado secundario es el siguiente lugar al que suelen acudir los compradores. StubHub ofrece entradas para los tres partidos, incluidas categorías en el encuentro de los Eagles cuya venta general ya se ha pausado por la demanda. Algunas cosas que debes saber sobre comprar allí:

Los precios reflejan la demanda, no el valor nominal: las entradas de reventa las anuncian aficionados e intermediarios que revenden asientos que ya no necesitan, por lo que los precios varían según la demanda y normalmente son más altos que el precio oficial final, especialmente para el partido de los Eagles.

Las compras están cubiertas por la garantía FanProtect de StubHub, lo que significa que se comprueba que las entradas sean válidas y que los compradores reciben un reembolso si un partido se cancela y no se reprograma.

Puede ser un proceso de compra más sencillo para los aficionados que viajan desde fuera del Reino Unido, ya que evita la necesidad de crear cuentas separadas en los sistemas de venta de entradas de la NFL o de los Jaguars.

Para contar con disponibilidad garantizada una vez se agoten las entradas oficiales, o para los aficionados que prefieran no tener que manejar dos sistemas de venta distintos para Tottenham y Wembley, el mercado secundario es la alternativa práctica más que la primera opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para los NFL London Games 2026?

Los precios de las entradas varían según el partido, la categoría del asiento y la cercanía al inicio:

Entradas oficiales más baratas: la categoría de precio más bajo en el Tottenham Hotspur Stadium cuesta 79,13 libras para los partidos Colts vs Commanders y Eagles vs Jaguars, con una entrada infantil con descuento en la misma categoría por 39,89 libras.

Entradas oficiales más caras: las entradas de la categoría más alta cuestan 245,65 libras para Colts vs Commanders y 280,65 libras para el encuentro Eagles vs Jaguars, de mayor demanda, lo que refleja el atractivo añadido de que un vigente campeón de la Super Bowl visite Londres.

Rango de reventa en Wembley: con el partido Texans vs Jaguars vendido por separado por los Jaguars, los precios de reventa en el mercado abierto comienzan actualmente en alrededor de 85 libras para asientos con visibilidad reducida y suben con claridad hasta las cuatro cifras para ubicaciones premium y de anillo inferior.

Los detalles de la preventa y de la venta general varían según el estadio:

Admisión general en Tottenham: salió a la venta general el martes 7 de julio de 2026 a mediodía, con precios mostrados como importes finales que incluyen todas las comisiones.

Ventana prioritaria en Wembley: los compradores históricos de entradas de Wembley, incluidos los abonados de temporada de los Jaguars en Estados Unidos, tuvieron una ventana exclusiva de compra desde el viernes 15 de mayo hasta el jueves 21 de mayo de 2026, con un máximo de ocho entradas por transacción, antes de que las entradas pasaran a la venta general.

Todo lo que necesitas saber sobre los NFL London Games

La NFL ha disputado partidos de temporada regular en Londres cada año desde 2007, cuando la serie internacional de la competición comenzó en el Wembley Stadium. En ese tiempo, la capital ha recibido a algunas de las mayores estrellas de la liga, desde Tom Brady y Drew Brees hasta Aaron Rodgers, y estos encuentros se han convertido en una parte fija y enormemente popular del calendario deportivo del Reino Unido. Londres es una de las paradas de un programa internacional en crecimiento que en 2026 también incluye partidos en Melbourne, Río de Janeiro, París, Madrid y Múnich, con la NFL organizando ahora un récord de nueve partidos fuera de Estados Unidos en una sola temporada.

El calendario londinense de este año tiene un peso extra. Los Philadelphia Eagles llegan a Tottenham como vigentes campeones de la Super Bowl para medirse a los Jacksonville Jaguars, que disputarán su segundo partido en Londres del mes una semana después contra los Houston Texans en Wembley, esta vez como equipo local designado. Los Jaguars se han convertido en el visitante más frecuente de la liga en Londres durante la última década, mientras que Colts y Commanders aportan un emparejamiento entre la AFC South y la NFC East que suele producir partidos igualados y competitivos. Para 2026, la NFL también ha implantado por primera vez el sistema de precio final incluido en todos sus partidos internacionales, de modo que el precio que aparece al pagar es el que abonas, sin comisiones adicionales en el último paso.

Todo lo que necesitas saber sobre el Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham Hotspur Stadium abrió en 2019 como el primer estadio del mundo construido específicamente para albergar partidos de la NFL fuera de Estados Unidos. Su rasgo más destacado es un terreno de juego de césped natural totalmente retráctil, que se divide en tres secciones y se desliza bajo la enorme South Stand del estadio en unos 25 minutos para dejar al descubierto debajo una superficie sintética específica para fútbol americano, lo que permite al recinto alternar entre la Premier League y la NFL sin comprometer ninguna de las dos superficies.

Con una capacidad de 62.850 espectadores, el estadio es el mayor recinto de clubes de Londres, y sus gradas empinadas y con una inclinación muy cerrada están diseñadas para mantener a los aficionados más cerca de la acción que en casi cualquier otro estadio moderno comparable. Solo la South Stand alberga a unos 17.500 aficionados en una única grada, la mayor de su tipo en el Reino Unido, creando una atmósfera que ha recibido elogios tanto de equipos visitantes de la NFL como de aficionados. El récord de asistencia de la NFL en el estadio es de 61.273 espectadores, establecido cuando los Jacksonville Jaguars se enfrentaron allí a los Buffalo Bills en octubre de 2023.

Llegar al estadio es sencillo, con las estaciones de White Hart Lane, Tottenham Hale y Northumberland Park dando servicio al recinto los días de partido. La oferta de asientos va desde categorías asequibles en el anillo superior hasta zonas premium en el anillo inferior y áreas de hospitalidad, lo que da a aficionados de todos los presupuestos una forma de vivir la acción. Con dos de los tres partidos de Londres de este año disputándose aquí, y con el cartel de los Eagles como campeones de la Super Bowl probablemente elevando aún más la demanda, GOAL recomienda consultar ya la disponibilidad de entradas en StubHub para no quedarte fuera.