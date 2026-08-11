La temporada 2026 de Fórmula 1 es ahora un campeonato de 11 carreras. La temporada arrancó en marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne y, con las rondas restantes hasta diciembre, todavía quedan muchas paradas en el calendario para que los aficionados de la F1 hagan realidad sus sueños de Gran Premio.

La acción de la F1 no hará más que volverse más rápida y feroz a medida que la temporada se acerque a su desenlace, así que aquí, en GOAL, tenemos toda la información esencial sobre entradas que necesitas, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y la forma más rápida de asegurar tu asiento para la próxima carrera del calendario.

¿Cuál es el calendario de Grandes Premios de F1 de 2026?

Estas son las carreras restantes de la temporada 2026 de F1:

Fecha Carrera Circuito (ubicación) Entradas 23 de agosto Gran Premio de los Países Bajos Circuit Zandvoort (Zandvoort) Entradas 6 de septiembre Gran Premio de Italia Circuito de Monza (Monza) Entradas 13 de septiembre Gran Premio de España Circuito Madring (Madrid) Entradas 26 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán Circuito urbano de Bakú (Bakú) Entradas 11 de octubre Gran Premio de Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) Entradas 25 de octubre Gran Premio de Estados Unidos Circuit of the Americas (Austin) Entradas 1 de noviembre Gran Premio de Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas 8 de noviembre Gran Premio de Sao Paulo Circuito de Interlagos (Sao Paulo) Entradas 21 de noviembre Gran Premio de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Entradas 29 de noviembre Gran Premio de Catar Circuito Internacional de Lusail (Lusail) Entradas 6 de diciembre Gran Premio de Abu Dabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dabi) Entradas



Nota: los Grandes Premios de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos y Singapur cuentan con formato sprint.

Ha habido varios cambios de carreras respecto a la temporada pasada. Mientras que el Gran Premio de España se ha trasladado de Barcelona a un nuevo circuito urbano en Madrid, el Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmelo acoge ahora una carrera completamente nueva, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Lo que gana Barcelona lo pierde Imola, ya que el Gran Premio de Emilia Romagna ha sido suprimido después de que no se renovara su contrato.

Cómo conseguir entradas para los Grandes Premios de F1 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para los Grandes Premios de F1 a través de varias vías. Se ofrecen en el Portal de Entradas de Fórmula 1, al que se puede acceder directamente a través del sitio oficial del deporte, y también están disponibles en los propios sitios de los circuitos o recintos.

Además de las entradas generales y de tribuna, los aficionados también pueden comprar numerosos paquetes VIP o de hospitality.

Además, los aficionados de la F1 también pueden considerar sitios secundarios como StubHub, que podrían darles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los Grandes Premios de F1 2026?

Los precios de las entradas de F1 varían de forma significativa según el circuito, la ubicación y el nivel de acceso que elijas.

Por lo general, las entradas están disponibles en las siguientes categorías:

Admisión general (GA): La opción más asequible, con precios que van desde 400 CNY (43 £/57 $) en el Gran Premio de China hasta más de 325 £ (430 $) en el Gran Premio de Gran Bretaña. Estas entradas no incluyen un asiento reservado.

La opción más asequible, con precios que van desde 400 CNY (43 £/57 $) en el Gran Premio de China hasta más de 325 £ (430 $) en el Gran Premio de Gran Bretaña. Estas entradas no incluyen un asiento reservado. Asientos de tribuna: Los asientos reservados suelen empezar en torno a 22.500 JPY (106 £) en circuitos asequibles como Suzuka y pueden superar los 875 € (755 £) para vistas prémium en el Gran Premio de Mónaco.

Los asientos reservados suelen empezar en torno a 22.500 JPY (106 £) en circuitos asequibles como Suzuka y pueden superar los 875 € (755 £) para vistas prémium en el Gran Premio de Mónaco. Tribuna principal / recta de boxes: Estos asientos prémium ofrecen vistas de la línea de salida/meta y del pit lane, con precios de media en torno a 700 £ (940 $)

Estos asientos prémium ofrecen vistas de la línea de salida/meta y del pit lane, con precios de media en torno a 700 £ (940 $) Paddock Club y hospitality: Los paquetes VIP, que ofrecen catering con todo incluido y acceso exclusivo al pit lane, suelen arrancar en torno a 4.000 £ (5.375 $).

Los eventos norteamericanos y los prestigiosos europeos suelen ser los más caros del calendario de la F1. En el otro extremo de la escala de precios, las carreras en Extremo Oriente y Sudamérica (China, Japón y Brasil) figuran entre las menos caras de la temporada.

Recuerda estar atento al sitio de la F1 y a los distintos sitios de los circuitos para obtener información adicional, y también a sitios secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué incluyen los paquetes de hospitality de la F1?

La hospitality en los circuitos de los Grandes Premios, situados en extraordinarias ubicaciones globales, aporta un toque de lujo con alta cocina, opciones de bebidas prémium y acceso a zonas lounge exclusivas.

También disfrutarás de una visión entre bastidores de la F1, creando una experiencia de ensueño para los entusiastas del automovilismo. Es el regalo perfecto para una ocasión especial y, aunque cada Gran Premio ofrece experiencias únicas, hay elementos incluidos de forma constante en los paquetes para ciertas carreras:

Trackside VIP

Acceso a las carreras del viernes, sábado y domingo

Vistas prémium del pit lane y de la línea de salida/meta

Barra libre durante todo el día

Almuerzo gourmet con entrante y bufé

Acceso a la zona hospitality

Trackside Hospitality

Hospitality experta con vistas prémium

Exquisitas opciones gastronómicas y vino espumoso servido durante todo el fin de semana de carrera

Aparición especial de una personalidad mediática de la F1 o de un piloto

Sesión de preguntas y respuestas con un ejecutivo de la F1

Experiencia exclusiva de Grid Walk

Oportunidad de hacerse una foto con el trofeo del campeonato

Acceso guiado al paddock para conocer lo que ocurre entre bastidores

¿Qué esperar de la temporada 2026 de F1?

El año pasado vivimos una de las temporadas de F1 más emocionantes y dramáticas de la historia. Después de dominar durante largos periodos, el dúo de McLaren formado por Lando Norris y Oscar Piastri fue llevado al límite por un renacido Max Verstappen, mientras la temporada terminaba por todo lo alto.

Lando Norris mantendría la calma, por supuesto, en el Gran Premio final de la campaña en Abu Dabi, terminando tercero para lograr su primera corona de pilotos de F1. Ahora intenta convertirse en el primer piloto británico en defender con éxito el título, después de conquistar su primer campeonato.

Qué diferencia marcan unos pocos meses, sin embargo, en el mundo de la Fórmula 1. Ninguno de los tres aspirantes al título del año pasado ha logrado subir al podio en ninguna de las dos primeras carreras de 2026, y ninguno de ellos siquiera terminó el Gran Premio de China.

Como se esperaba por sus actuaciones en los test de pretemporada, Mercedes es la gran protagonista del momento. George Russell logró la pole y la victoria en Australia y su compañero italiano de 19 años, Kimi Antonelli, se llevó los honores en China.

Los aficionados de Ferrari también tienen motivos para sonreír. Los cavallinos rampantes parecen haber mejorado respecto al año pasado o estar gestionando mejor que otros las nuevas normas y reglamentos. Terminaron 3.º y 4.º en las dos primeras carreras, con Charles Leclerc subiéndose al podio en Melbourne y Lewis Hamilton llevándose el bronce en Shanghái.