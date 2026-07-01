Cómo conseguir entradas para los dieciseisavos de final del Mundial de Argentina: precios, partidos en el Hard Rock Stadium, ofertas de última hora y más

Argentina, actual campeona del mundo, se ha clasificado oficialmente para la fase eliminatoria de los 32 tras un inicio impecable en el Grupo J.

La demanda de entradas es histórica, pues los aficionados quieren ver a Lionel Messi y compañía en la eliminatoria de Miami.

¿Cuándo juega Argentina en los octavos de final?

El partido 86 de octavos se jugará el viernes 3 de julio a las 18:00 h EDT en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, contra el segundo del Grupo H.

¿Cómo comprar entradas para el partido de Argentina en octavos?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, la disponibilidad de entradas directas es mínima.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los octavos de final de Argentina en el Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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