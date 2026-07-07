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Cómo conseguir entradas para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y otros posibles enfrentamientos

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para los épicos enfrentamientos de cuartos de final, de los que ya se han confirmado tres partidos

El drama de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado su punto álgido. 

Tras superarse el ecuador de los octavos, el cuadro ha dado un vuelco total y del 9 al 11 de julio se vivirán duelos trepidantes por toda Norteamérica.

Con los tres anfitriones fuera y la pentacampeona Brasil eliminada, el panorama ha cambiado: ya se confirmaron Francia-Marruecos, Noruega-Inglaterra y España-Bélgica. 

Ya se conocen tres de cada cuatro equipos clasificados, garantizando duelos de alto voltaje, mientras que las últimas plazas se disputarán con intensidad.

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¿Quiénes se han clasificado para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

FechaPartidoLugarEntradas
Jueves 9 de julioFrancia vs. MarruecosEstadio Gillette (Boston)Entradas
Viernes 10 de julioEspaña vs. BélgicaEstadio SoFi (Los Ángeles)Entradas
Sábado 11 de julioNoruega vs. InglaterraEstadio Hard Rock (Miami)Entradas
Sábado 11 de julioArgentina/Egipto vs. Suiza/ColombiaEstadio Arrowhead (Kansas City)Entradas

Cómo comprar entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles son mínimas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los precios varían según la fase de venta, pero para los cuatro cuartos de final arrancan entre 275 y 1690 dólares, según el estadio:

SedePrecio nominalPrecio medio de reventaEntradas
Estadio SoFi (Los Ángeles)410–1690 $4.760–11.500 $Entradas
Estadio Hard Rock (Miami)295–1 690 $1.955–8.500 $+Entradas
Gillette Stadium (Boston)275–1 125 $950 $ - 4.500 $Entradas
Estadio Arrowhead (Kansas City)275 $ – 1 125 $3.900 $ – 10.000 $Entradas

¿Qué esperar de los cuartos de final del Mundial 2026?

En 2022 hubo empates memorables: Brasil y Portugal cayeron ante Croacia y Marruecos, respectivamente.

Francia superó a Inglaterra en un duelo épico, y en la recordada «Batalla de Lusail» —con 18 amarillas y 1 roja, récord en la Copa—, Argentina necesitó la prórroga para eliminar a una tenaz Holanda.

El torneo de 2026 ya ha deparado una increíble dosis de emoción, dando un vuelco total al cuadro. 

La gran favorita, Brasil, quedó eliminada tras perder 2-1 en octavos ante la Noruega de Erling Haaland, lo que genera un duelo épico en cuartos entre noruegos e Inglaterra (que venció 3-2 a la anfitriona México en el Azteca).  

Por su parte, Kylian Mbappé y Francia se han clasificado sin problemas para los cuartos de final, lo que da lugar a una esperadísima revancha de las semifinales de Catar 2022 contra una peligrosa selección de Marruecos.

Al igual que sus compañeros coanfitriones, Canadá y México, Estados Unidos también cayó en los octavos de final, tras la cómoda victoria de Bélgica por 4-1 sobre los hombres de Pochettino en Seattle. Los Diablos Rojos se enfrentarán ahora a España, que se impuso en el derbi ibérico a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Treinta años después de que EE. UU. 1994 batiera récords, la edición ampliada de 2026 se confirma como el Mundial más grande, ruidoso y volátil de la historia.

¿Cuáles son las sedes de los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

Estadio (Ciudad)Capacidad
Gillette Stadium (Boston)63 815 
Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
Estadio SoFi (Los Ángeles)69 650
Estadio Hard Rock, Miami64 091

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