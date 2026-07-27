Cómo conseguir entradas para LaLiga 2026/27: entradas para el Clásico, próximos partidos del Barcelona, precios del Real Madrid y más

La Liga es adorada por los aficionados al fútbol de todo el mundo. Millones de personas se quedan pegadas a sus pantallas para ver partidos de la liga española semana tras semana durante toda la temporada.

Aunque Barcelona y Real Madrid suelen acaparar los titulares y atraer a los jugadores de talla mundial, todos los equipos de la máxima categoría tienen capacidad para desplegar un gran fútbol y firmar actuaciones memorables.

Ver el sensacional fútbol español por televisión es, por supuesto, emocionante, pero nada acelera más el pulso que estar en el propio estadio, animando a las estrellas deslumbrantes mientras despliegan toda su magia ante tus propios ojos.

Todo aficionado al fútbol sueña con ver a Kylian Mbappe iluminar el Bernabéu tras sacar un disparo imparable o con estar en el Camp Nou para presenciar una alucinante galopada de Lamine Yamal por la banda.

Se avecinan unos meses imperdibles de acción en La Liga y podrías hacer realidad tus sueños de fútbol español consiguiendo una entrada para un próximo partido. Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de La Liga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de La Liga

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas sáb., 15 de agosto, 19:30 Alavés vs Getafe Estadio de Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) Entradas sáb., 15 de agosto, 21:30 Sevilla vs Rayo Vallecano Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Entradas dom., 16 de agosto, 17:00 Racing de Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Entradas dom., 16 de agosto, 19:00 Espanyol vs Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Entradas dom., 16 de agosto, 21:30 Celta de Vigo vs Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Entradas lun., 17 de agosto, 21:00 Deportivo de La Coruña vs Elche Estadio de Riazor (A Coruña) Entradas mié., 19 de agosto, 21:00 Atlético de Madrid vs Málaga Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Entradas

Partidos aplazados y entradas de la jornada 1 de La Liga

Estos tres partidos se han retrasado hasta finales de agosto para dar a los jugadores del Mundial un periodo ampliado de descanso.

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas mar., 25 de agosto, 21:00 Valencia vs Real Betis Estadio de Mestalla (Valencia) Entradas mié., 26 de agosto, 21:00 Real Madrid vs Real Sociedad Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) Entradas jue., 27 de agosto, 21:00 Barcelona vs Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de La Liga

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas jue., 20 de agosto, 21:00 Rayo Vallecano vs Alavés Estadio de Vallecas (Madrid) Entradas vie., 21 de agosto, 21:00 Real Betis vs Real Sociedad Estadio Benito Villamarín (Sevilla) Entradas sáb., 22 de agosto, 17:00 Athletic Club vs Sevilla Estadio de San Mamés (Bilbao) Entradas sáb., 22 de agosto, 19:30 Valencia vs Celta de Vigo Estadio de Mestalla (Valencia) Entradas sáb., 22 de agosto, 21:30 Espanyol vs Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Entradas dom., 23 de agosto, 17:00 Atlético de Madrid vs Villarreal Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Entradas dom., 23 de agosto, 19:30 Getafe vs Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madrid) Entradas dom., 23 de agosto, 21:30 Elche vs Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Entradas lun., 24 de agosto, 19:30 Osasuna vs Levante Estadio El Sadar (Pamplona) Entradas lun., 24 de agosto, 21:30 Málaga vs Deportivo de La Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Entradas

¿Cuándo es el próximo Clásico?

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas 25/26 de octubre (por confirmar) Barcelona vs Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Entradas

Cómo comprar entradas de La Liga

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de La Liga, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality.

Para comprar entradas de La Liga, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección «Entradas».

Las entradas suelen ponerse a la venta unas semanas antes de cada partido y puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. También puedes comprar entradas en taquillas físicas, que a menudo están ubicadas en los estadios de los clubes o cerca de ellos. Algunos clubes también cuentan con puntos de venta situados en varios lugares de las ciudades en las que tienen su sede.

Si las entradas se agotan en los canales oficiales o buscas asegurarte asientos antes de la venta oficial o hacerte con entradas de última hora, puedes plantearte recurrir a vendedores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de La Liga?

El coste de las entradas de La Liga varía mucho.

La mayoría de los clubes ofrecen precios por tramos según la edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos rangos difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, con enfrentamientos destacados ante rivales de gran nombre, como el derbi de Madrid (Real Madrid vs Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), dentro del nivel más alto, con el consiguiente aumento de precios.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de La Liga 2026-27, sus estadios y los precios medios de las entradas en día de partido:

Precios de las entradas de La Liga 2026-27 por club

Club Estadio Rango de precios de las entradas (adulto) Alavés Estadio de Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) 13 € - 59 € Athletic Club San Mamés (Bilbao) 30 € - 110 € Atlético de Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 30 € - 150 € Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) 46 € - 150 € Celta de Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) 20 € - 80 € Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) 25 € - 70 € Elche Estadio Martínez Valero (Elche) 25 € - 75 € Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) 30 € - 100 € Getafe Estadio Coliseum (Getafe) 40 € - 95 € Levante Estadio Ciutat de València (Valencia) 25 € - 80 € Malaga Estadio La Rosaleda (Málaga) 25 € - 85 € Osasuna Estadio El Sadar (Pamplona) 40 € - 140 € Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) 25 € - 75 € Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) 20 € - 90 € Real Betis Estadio Olímpico de La Cartuja (Sevilla) 45 € - 80 € Real Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) 75 € - 195 € Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) 35 € - 100 € Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) 45 € - 165 € Valencia Camp de Mestalla (Valencia) 30 € - 100 € Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) 20 € - 50 €



Aunque estos son los precios oficiales de venta al público, la enorme demanda de algunos partidos de La Liga hace que los aficionados puedan tener que recurrir a opciones secundarias de reventa, como StubHub. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, en función del partido y de la cercanía de su fecha.

¿Cómo comprar entradas hospitality de La Liga?

Si quieres comprar entradas hospitality de La Liga, merece la pena echar un vistazo a la web oficial del club.

Las opciones hospitality varían en función del equipo que vayas a ver y del paquete que quieras comprar. La comida y la bebida suelen estar incluidas en todos los paquetes, con experiencias de alta cocina disponibles en las opciones de gama más alta.

Las alternativas más exclusivas también incluyen asientos con vistas privilegiadas del partido.

¿Qué esperar de la temporada de La Liga?

No sorprendió que Barcelona y Real Madrid ocuparan las dos primeras plazas de la clasificación española la temporada pasada. Los dos gigantes españoles han terminado por delante del resto en cada una de las últimas cinco campañas.

El Barcelona es el vigente campeón, después de conquistar su 29.º título de La Liga. Al hacerlo, ganó títulos consecutivos de La Liga por primera vez desde 2019.

Es el Real Madrid, por supuesto, el que lidera el palmarés histórico del fútbol español, con 36 títulos de liga en total. Sin embargo, después de terminar a 8 puntos del gigante catalán la temporada pasada, el Real Madrid sabe que tiene mucho trabajo por delante.

El Real Madrid esperará que Kylian Mbappe, que fue el máximo goleador de La Liga en las dos campañas anteriores, regrese a lo grande tras sus hazañas, merecedoras de la Bota de Oro, en la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica.