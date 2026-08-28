La UEFA Nations League 2026/27, que es la quinta edición de la competición internacional, está a punto de comenzar y hoy mismo puedes ver en acción por todo el continente a las mayores selecciones europeas reservando entradas.

La fase de liga de la competición arranca este septiembre/octubre y se presenta como un periodo apasionante, con las selecciones disputando cuatro partidos en un espacio de apenas 10 días aproximadamente. Tras la conclusión de la fase de liga en noviembre, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final se celebrarán en junio de 2027.

Portugal defiende la corona de la UEFA Nations League que ganó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, ya que también conquistó la edición inaugural en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva, después de haber sido subcampeona en 2021 y 2025 y de haber levantado el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te guíe con toda la información vital sobre las entradas de la UEFA Nations League, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas jue, 24 sep (20.45 h) Países Bajos vs Alemania Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Entradas jue, 24 sep (19.45 h) Portugal vs Gales Estádio José Alvalade (Lisboa) Entradas jue, 24 sep (20.45 h) Noruega vs Dinamarca Ullevaal Stadion (Oslo) Entradas vie, 25 sep (20.45 h) Italia vs Bélgica Stadio Olimpico (Roma) Entradas sáb, 26 sep (20.45 h) Chequia vs Croacia Fortuna Arena (Praga) Entradas sáb, 26 sep (19.45 h) Inglaterra vs España Wembley Stadium (Londres) Entradas dom, 27 sep (18.00 h) Dinamarca vs Gales Parken Stadium (Copenhague) Entradas dom, 27 sep (20.45 h) Noruega vs Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Entradas dom, 27 sep (20.45 h) Alemania vs Grecia WWK Arena (Augsburgo) Entradas lun, 28 sep (20.45 h) Bélgica vs Francia King Baudouin Stadium (Bruselas) Entradas mar, 29 sep (20.45 h) Chequia vs Inglaterra Fortuna Arena (Praga) Entradas mar, 29 sep (20.45 h) España vs Croacia Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Entradas jue, 1 oct (20.45 h) Alemania vs Serbia Allianz Arena (Múnich) Entradas jue, 1 oct (20.45 h) Dinamarca vs Portugal Parken Stadium (Copenhague) Entradas jue, 1 oct (19.45 h) Gales vs Noruega Cardiff City Stadium (Cardiff) Entradas vie, 2 oct (20.45 h) Bélgica vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Lieja) Entradas sáb, 3 oct (20.45 h) España vs Chequia Carlos Tartiere (Oviedo) Entradas dom, 4 oct (20.45 h) Países Bajos vs Serbia Philips Stadion (Eindhoven) Entradas dom, 4 oct (20.45 h) Portugal vs Dinamarca Estádio do Dragão (Oporto) Entradas mar, 6 oct (19.45 h) Inglaterra vs República Checa Wembley Stadium (Londres) Entradas

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase Jornada Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 1 24-26 de septiembre de 2026 Entradas

Jornada 2 27-29 de septiembre de 2026 Entradas

Jornada 3 1-3 de octubre de 2026 Entradas

Jornada 4 4-6 de octubre de 2026 Entradas

Jornada 5 12-14 de noviembre de 2026 Entradas

Jornada 6 15-17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida 25-27 de marzo de 2027 Por confirmar

Vuelta 28-30 de marzo de 2027 Por confirmar Fase final Semifinales 9-10 de junio de 2027 Por confirmar

Final 13 de junio de 2027 Por confirmar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga/grupos (septiembre - noviembre de 2026): las entradas oficiales para los partidos individuales de grupos son gestionadas íntegramente por las asociaciones nacionales participantes. Tendrás que comprar las entradas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra como local, FAW para los partidos de Gales como local, etc.).

Para la fase final (junio de 2027): las entradas oficiales para el torneo final se distribuirán exclusivamente a través del Portal de Entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los partidos iniciales de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran actualmente en la recta final de sus fases de venta. La mayoría de las asociaciones abren sus periodos de venta aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes de la jornada concreta. La mayoría de las asociaciones dan acceso prioritario a los clubes oficiales de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o la membresía 'Red Wall' de Gales, antes de que las entradas restantes salgan a la venta general al público.

Para la fase final de la Nations League (junio de 2027), la venta pública de entradas y los sorteos de solicitud a través de la UEFA se abrirán en abril/mayo de 2027, una vez que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. Para prepararte de cara a la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta 'myUEFA', para que puedas recibir alertas automáticas sobre los periodos de venta de entradas.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 se venden y fijan su precio de forma individual por parte de la asociación de fútbol de la selección anfitriona, en lugar de a través de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus propios precios en función del estadio y del partido, los precios de las entradas y las definiciones de categorías varían de un encuentro a otro.

Aunque las zonas exactas de asientos dependen por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las asociaciones dividen las entradas en 3 o 4 categorías principales para el público, junto con opciones familiares y premium.

Tomando a Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en Wembley Stadium pueden clasificarse aproximadamente de la siguiente manera:

Categoría 1 (Premium / lateral inferior y medio) : situada a lo largo de las bandas principales, ofrece las mejores vistas. Los precios de admisión general para estas zonas preferentes oscilan entre 65 £ y 80 £, con asientos premium disponibles desde 95 £ hasta 120 £.

Categoría 2 (esquinas / lateral superior) : ubicada en las esquinas del estadio o en los anillos superiores. Suelen costar alrededor de 45 £.

Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías) : a menudo es donde se sitúan los aficionados locales más ruidosos o las zonas designadas para la afición visitante. Las entradas estándar de fondo tienen un precio de unos 35 £.

Zonas familiares y descuentos : muchas selecciones anfitrionas ofrecen tarifas muy rebajadas para familias y jóvenes. Por ejemplo, se pueden encontrar entradas en zonas familiares por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Consulta los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Quiénes son los recientes campeones de la UEFA Nations League?