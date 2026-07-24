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UEFA Supercopa
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Cómo conseguir entradas para la Supercopa de la UEFA 2026: tickets para el PSG-Aston Villa, precios de última hora para el Salzburgo y más

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UEFA Supercopa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Quizá viajes a Austria para vivir uno de los momentos más destacados del calendario futbolístico europeo.

La Supercopa de la UEFA, que enfrenta al campeón de la Liga de Campeones con el de la Liga Europa, se jugará en Austria el 12 de agosto.

Hace un año, el PSG sufrió ante el Tottenham y Nuno Mendes marcó el penalti decisivo. Ahora, los de Luis Enrique vuelven a cruzarse con un rival inglés: el Aston Villa, fresco tras ganar 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League.

GOAL te cuenta todo sobre las entradas: dónde comprarlas, precios y más.

¿Cuándo se celebra la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa?

Cómo comprar entradas para la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa

El plazo de solicitud de entradas para el público general se abrió en la web de la UEFA el 16 de junio y finalizó el 23 de junio. En esa fase se asignaron 9.000 localidades a aficionados neutrales mediante sorteo.

Cada club recibió 7.000 entradas, y el plazo exclusivo del Villa comenzó el 25 de junio, mientras que el PSG gestionó la venta interna en la misma fecha.

Si esos periodos ya finalizaron, aún puedes conseguir entradas en la plataforma de reventa de la UEFA o en mercados secundarios verificados como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa?

Los precios oficiales oscilaban entre 30 y 150 €:

  • Fans First (asignaciones de los clubes): 30 €
  • Categoría 3: 50 €
  • Categoría 2: 90 €
  • Categoría 1: 150 €
  • Entradas de accesibilidad: 30 € (incluye una plaza gratuita para un acompañante)

Consulta las webs oficiales de los clubes y de la UEFA, y las plataformas de reventa como Ticombo, para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se celebra la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

El Red Bull Arena (Stadion Salzburg para eventos UEFA) está en Wals-Siezenheim, barrio de Salzburgo. Inaugurado en 2003, es la casa del FC Red Bull Salzburgo de la Bundesliga austriaca.

Su capacidad habitual es de 30 188 espectadores, pero se reducirá a 28 500 para la Supercopa de la UEFA 2026.

Es su primera gran final de clubes de la UEFA, aunque ya acogió los tres partidos de Grecia en la fase de grupos de la Eurocopa 2008, cuando era campeona de Europa.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Supercopa de la UEFA?

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado

2025

París Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (penaltis)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (penaltis)

2022

Real Madrid

Eintracht de Fráncfort

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (penaltis)

2020

Bayern de Múnich

Sevilla

2-1 (prórroga)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (penaltis)

2018

Atlético de Madrid

Real Madrid

4-2 (prórroga)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (prórroga)

Supercopa de la UEFA: PSG vs. Aston Villa: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del PSG y del Aston Villa

PSG

PSG - Formulario

FCB
D1-1
B29
W1-0
RCL
W0-2
PAR
L2-1
ARS
W1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AVL

AVL - Formulario

BUR
D2-2
LIV
W4-2
SCF
W0-3
MCI
W1-2
WAL
W0-5
Gol marcado (encajado)
16/5
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

París Saint-Germain - Aston Villa: historial de enfrentamientos directos

PSG

Últimos partidos

AVL

1

Victoria

0

Empates

1

Victoria

5

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
2/2

Noticias de los equipos

Paris Saint-Germain contra Aston Villa alineaciones probables

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PSG
Formación
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Manager

  • Luis Enrique


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