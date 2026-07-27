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Cómo conseguir entradas para la Supercopa de la UEFA 2026: entradas para el PSG-Aston Villa, precios de última hora en Salzburgo y más

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O. Dembele

Podrías poner rumbo a Austria para disfrutar de uno de los momentos más destacados del calendario del fútbol europeo.

La Supercopa de la UEFA, el duelo anual entre el ganador de la Champions League y el campeón de la Europa League, se celebra en Austria el 12 de agosto.

Hace doce meses, el gigante de la Ligue 1 necesitó llegar hasta el final ante el Tottenham en la Supercopa. Nuno Mendes transformó el penalti decisivo para desatar la locura entre la afición del PSG. Esta vez vuelven a ser rivales ingleses para el equipo de Luis Enrique, ya que el Aston Villa llega a Austria con la intención de dar continuidad a su impresionante victoria por 3-0 sobre el Freiburg en la final de la Europa League.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la Supercopa de la UEFA, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

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UEFA Supercopa - Final
Red Bull Arena

Cómo comprar entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

El plazo de solicitud de entradas para el público general de la Supercopa de la UEFA se abrió oficialmente a través del sitio web de la UEFA el 16 de junio. Esta fase inicial estuvo abierta hasta el 23 de junio, con 9.000 entradas asignadas a aficionados neutrales mediante un sistema de sorteo.

En cuanto a los propios clubes, ambos recibieron una asignación de 7.000 entradas cada uno. La ventana exclusiva de venta de entradas del Aston Villa se abrió el 25 de junio, y el PSG distribuyó y coordinó internamente la venta de las suyas, también entre mediados y finales de junio.

Aunque los plazos oficiales de solicitud de entradas para el público general y los periodos de venta coordinados por los clubes pueden haber terminado ya, todavía se pueden conseguir localidades a través de la plataforma de reventa de entradas de la UEFA o de mercados secundarios verificados, como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de la UEFA oscilaron entre 30 € y 150 €, con el siguiente desglose:

  • Fans First (asignaciones de clubes): 30 €
  • Categoría 3: 50 €
  • Categoría 2: 90 €
  • Categoría 1: 150 €
  • Entradas de accesibilidad: 30 € (incluyen un asiento de acompañante gratuito)

Sigue de cerca los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y de la UEFA a medida que se acerque la fecha, para obtener información adicional, así como los sitios secundarios de reventa, como Ticombo, para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se juega la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

El Red Bull Arena, también conocido como Stadion Salzburg en los partidos de clubes de la UEFA, es un estadio de fútbol situado en Wals-Siezenheim, un suburbio de Salzburgo. Fue inaugurado oficialmente en 2003 y es el campo del equipo de la Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Aunque la capacidad oficial del Red Bull Arena es de 30.188 espectadores, la configuración del estadio varía en función del tipo de competición que se dispute. La capacidad prevista para la Supercopa de la UEFA 2026 es de 28.500.

Puede que sea la primera vez que el recinto albergue una gran final de clubes de la UEFA, pero sí acogió los tres partidos de la fase de grupos de Grecia durante la Eurocopa 2008. En aquel momento era la vigente campeona de Europa.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Supercopa de la UEFA?

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen.)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen.)

2020

Bayern de Múnich

Sevilla

2-1 (prór.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen.)

2018

Atlético de Madrid

Real Madrid

4-2 (prór.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (prór.)

Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Paris Saint-Germain vs Aston Villa

PSG

PSG - Formulario

FCB
D1-1
B29
W1-0
RCL
W0-2
PAR
L2-1
ARS
W1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AVL

AVL - Formulario

LIV
W4-2
SCF
W0-3
MCI
W1-2
WAL
W0-5
POR
L2-1
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: historial de enfrentamientos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateAston Villa
1
0
1
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: noticias de los equipos

Paris Saint-Germain contra Aston Villa alineaciones probables

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PSG
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AVL
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AVL

Manager

  • Luis Enrique


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