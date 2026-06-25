Suiza viajará a Vancouver el jueves tras asegurar el primer lugar del Grupo B y avanzar a dieciseisavos.

Tras cerrar invicta la fase de grupos con un 2-1 sobre la anfitriona Canadá, la Nati llega en plena forma.

Ahora se prepara para un eliminatorio de alto riesgo contra uno de los mejores terceros del torneo, sin margen de error.

¿Cuándo juega Suiza en los dieciseisavos?

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial de Suiza?

Los principales sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los octavos de final del Mundial en Suiza?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final llega a los 6.730 dólares. En los mercados secundarios los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos de alta demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) 28 de junio – 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490–7 875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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